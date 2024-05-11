Yapay Zeka ile Müzik Üretmede Yeni Çağ: ElevenLabs Yeni Aracını Tanıttı!

ElevenLabs, X'te bir avuç etkileyici yapay zekâ ile seslendirilmiş parçayı paylaştı ve vokal desteği de sunan yeni bir yapay zeka müzik üreticisini piyasaya süreceğini açıkladı.

Yapay zekâ ile üretilen müzik parçaları, ilk Suno parçasının bir milyon dinlemeyi geçmesi ve Udio'nun hiper-gerçekçi vokalleri piyasaya sürmesiyle bu yıl en hızlı büyüyen alanlardan biri oldu.

ElevenLabs'ın Yapay Zeka Aracından Örnek Yayınlandı

Artık kulağa çok daha doğal gelen yapay zekâ müzikleri ve etkileyici derecede doğru ses klonlamasıyla tanınan ElevenLabs, ses efektleri de dâhil olmak üzere bir dizi yapay zekâ özelliğini geliştiriliyor ve bir araya getiriyor.

ElevenLabs'ın tanıttığı bu yeni araç şu anda erken önizleme aşamasında ve sadece ElevenLabs personelleri tarafından erişilebilir durumda ancak şu ana kadar paylaşılan örnekler, çıtanın çok daha yukarıya taşındığını gösteriyor.

Şimdiye kadar bir düzine örnek paylaşıldı ve her biri en az 2 dakika uzunluğunda. Caz, pop, dubstep ve country türlerindeki örnekler, kullanıcılardan da olumlu geri dönüşler almayı başardı. ElevenLabs X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu gönderideki tüm şarkılar hiçbir düzenleme yapılmadan tek bir metin ile üretildi." ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekâ ile üretilen parçalar gerçekten iyi seviyeye ulaşabildi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.