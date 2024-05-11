Yapay Zeka ile Müzik Üretmede Yeni Çağ: ElevenLabs Yeni Aracını Tanıttı!
Yapay zekâ ile müzik üretmeye yönelik bir dizi aracın yanı sıra ElevenLabs da kendi aracını tanıttı. İşte detaylar!
ElevenLabs, X'te bir avuç etkileyici yapay zekâ ile seslendirilmiş parçayı paylaştı ve vokal desteği de sunan yeni bir yapay zeka müzik üreticisini piyasaya süreceğini açıkladı.
Yapay zekâ ile üretilen müzik parçaları, ilk Suno parçasının bir milyon dinlemeyi geçmesi ve Udio'nun hiper-gerçekçi vokalleri piyasaya sürmesiyle bu yıl en hızlı büyüyen alanlardan biri oldu.
ElevenLabs'ın Yapay Zeka Aracından Örnek Yayınlandı
Artık kulağa çok daha doğal gelen yapay zekâ müzikleri ve etkileyici derecede doğru ses klonlamasıyla tanınan ElevenLabs, ses efektleri de dâhil olmak üzere bir dizi yapay zekâ özelliğini geliştiriliyor ve bir araya getiriyor.
ElevenLabs'ın tanıttığı bu yeni araç şu anda erken önizleme aşamasında ve sadece ElevenLabs personelleri tarafından erişilebilir durumda ancak şu ana kadar paylaşılan örnekler, çıtanın çok daha yukarıya taşındığını gösteriyor.
Şimdiye kadar bir düzine örnek paylaşıldı ve her biri en az 2 dakika uzunluğunda. Caz, pop, dubstep ve country türlerindeki örnekler, kullanıcılardan da olumlu geri dönüşler almayı başardı. ElevenLabs X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu gönderideki tüm şarkılar hiçbir düzenleme yapılmadan tek bir metin ile üretildi." ifadelerini kullandı.
OpenAI Sınırları Zorluyor: ChatGPT Yetişkinlere Göre İçerik mi Oluşturacak?
Çarşamba günü yapay zeka öncüsü OpenAI tarafından bir belge yayınlandı. Belgede yer alan bir yönergeye göre, OpenAI tarafından çalıştırılan yapay zeka destekli sohbet robotlarına yetişkinlere özel komutlara ve içeriklere izin verilebileceği ortaya çıktı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekâ ile üretilen parçalar gerçekten iyi seviyeye ulaşabildi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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