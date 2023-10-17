Sevilen Dizi Élite'in 7.Sezonu Bu Hafta Çıkıyor: Fragmanı Yayınlandı!

Netflix'in sevilen gençlik dizisi Élite, bir süredir ekranlarda yoktu. Sezon finaliyle seyircilerine kısa süreliğine veda eden diziden yeni bir haber geldi. Netflix, dizinin merakla beklenen yeni sezonu için fragman yayınladı.

Élite dizisini takip eden seyirciler, 7.sezonun ne zaman çıkacağını uzun zamandır merakla bekliyordu. Yeni yayınlanan fragman aracılığıyla 7.sezonun çıkış tarihi açıklandı. İşte haberimizin devamı...

Yeni Sezon Bu Cuma Yayında!

6.sezonun 18 Kasım'da seyircilerle buluşmasının hemen ardından 7.sezonun çıkacağını öğrenmiştik. Hatta geçtiğimiz aylarda 7.sezona ait yeni görüntüler bile paylaşılmıştı. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında olan Élite, yeni sezonuyla bu hafta cuma günü yayında olacak.

20 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak 7.sezon, her sezonda olduğu gibi bu sezon da yeni oyuncu kadrosuyla seyircileri sürükleyici bir hikâyenin içine alacak. Eski sezonlarda Jaime Lorente (Nano), María Pedraza (Marina) ve Miguel Herrán (Christian) gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni kadrosu ilgi çekti.

Sevilen dizide her şey işçi sınıfından gelen üç gencin İspanya'da yer alan seçkin bir özel okula kaydolmasıyla başlamıştı. Bu üç genç ve özel okuldaki zengin öğrencilerin arasında çıkan çatışmalar, dizinin yeni sezonlarının çıkması için yeteri kadar heyecan vericiydi.

Peki siz bu hafta çıkacak yeni sezonu izleyecek misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.