Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'ten Yeni Film Geliyor: "İstanbul İçin Son Çağrı"

Uzun süredir merakla beklenen Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın çıkış tarihi belli oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi iki önemli ismi bir araya getiren İstanbul İçin Son Çağrı’nın yayın tarihi Netflix tarafından paylaşıldı.. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.

İstanbul İçin Son Çağrı Duyuru Fragmanı

İstanbul İçin Son Çağrı Konusu

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikâye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.

İstanbul İçin Son Çağrı Ekibi ve Oyuncular

Yönetmen: Gönenç Uyanık

Gönenç Uyanık Senarist: Nuran Evren Şit

Nuran Evren Şit Yapımcı: Onur Güvenatam

Onur Güvenatam Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat Yapım Şirketi: OGM Pictures

İstanbul İçin Son Çağrı Çıkış Tarihi

İstanbul İçin Son Çağrı, 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.