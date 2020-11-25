Elon Musk Duyurdu: 1.000 KM Menzilli Elektrikli Kamyon Gelebilir

Tesla Semi menzili hakkında yeni ve dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirketin kurucusu Elon Musk, elektrikli kamyon modeli Semi hakkında mezil açıklaması yaptı. Tesla Semi menzili hakkında yapılan açıklama ve diğer detaylar haberimizde.

Tesla Semi Menzili ile ilgili Açıklama

Elon Musk, Tesla'nın yaklaşmakta olan elektrikli yarı kamyonu Tesla Semi hakkında yeni yorumlarda bulundu ve aracın 1.000 km (621 mil) menzile sahip olacağını söyledi. Tesla'nın yeni şirket içi pil hücreleri ve pil paketi teknolojisi sayesinde bu yeni ürün yelpazesine ulaşılacak.

Otomobil üreticisi, Tesla Semi'nin üretim versiyonlarının sırasıyla 150.000 dolar ve 180.000 dolar karşılığında 482 KM (300 mil) ve 804 KM (500 mil) menzil seçeneklerine sahip olacağını söyledi. Ancak CEO Elon Musk, testler sırasında bu aralığı genişletme fırsatları bulduklarını açıkladı.

Electrek'in aktardığı habere göre, Elon Musk, röportajda menzil için potansiyel iyileştirmeleri duyurdu ve 500 km (310 mil) menzile ulaşmanın oldukça kolay olduğunu belirtti. Elon Musk zamanla 1.000 KM menzile ulaşılacağını da ekledi.

Musk ayrıca, yüklü kamyonun toplam ağırlığının 40 metrik ton aralığında olacağını ve aslında 40 metrik tonluk bir yük çekmeyeceğini, çünkü bu 88.000 libre ve ABD'deki kamyonların toplam ağırlık limiti olduğunu söyledi.

Semi, sadece 5 saniye gibi kısa bir sürede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Araç yüklüyken bu süre 20 saniyeye kadar çıkabiliyor. Tesla Semi'nin autopilot özelliğine sahip olduğunu ve bu sayede şeridini koruyabileceğini ve sürücüye fren yardımı yapabileceği bilgisi geçtiğimiz dönemde aktarılmıştı. Kamyon hakkındaki detaylara aşağıda yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz.

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