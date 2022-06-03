Elon Musk 10.000 Tesla Çalışanını İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

Reuters'in bildirdiğine göre Elon Musk, Tesla yöneticilerine ekonomi hakkında "pek de iyimser olmadığını" ve işgücünün %10'unu kesmesi gerektiği için dünya çapındaki tüm işe alımları durdurmalarını söyledi. Tesla'nın yıllık SEC dosyasına göre şirket geçen yılın sonunda yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam etti, bu da yaklaşık 10.000 kişinin işten çıkarılabileceği anlamına geliyor.

Musk'ın yorumları, tüm Tesla çalışanlarına ofise dönmeleri veya istifa etmeleri için bir not göndermesinden iki gün sonra geldi. Electrek'e göre ilk e-postaya "uzaktan çalışma artık kabul edilemez" adı verildi ve bunda yalnızca yönetici personele hitap ediyor gibi görünüyordu.

Electrek'e göre Musk "Ne kadar kıdemliyseniz varlığınız o kadar görünür olmalı. İşte bu yüzden fabrikada o kadar çok yaşadım ki hattakiler yanlarında çalıştığımı görebilsin. Bunu yapmasaydım Tesla çoktan iflas ederdi." dedi.

Musk Birçok Çalışanın Yattığı Yerden Para Kazandığını Düşünüyor

Musk ayrıca Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tesla çalışanlarını başka şirketlerde uzaktan çalışma pozisyonlarına bakmaya teşvik eden Avustralyalı bir teknoloji milyarderi Scott Farquhar'ın Twitter'daki tehdidine yanıt olarak "bu tarz durgunlukların hayati bir ekonomik temizliğe yol açacağını" söyledi. Bir Twitter kullanıcısı bunun üzerine bu tarz durumların yaklaşıp yaklaşmadığını sorduğunda Musk "Evet ama bu aslında iyi bir şey. Çok uzun zamandır bazı aptalların üzerine para yağıyor. Bu yüzden bazı iflasların olması gerekiyor." dedi.

Musk'ın Tesla'nın geleceği hakkında ne karar alacağı şimdilik muallak ancak Twitter'ı satın alması için ödeyeceği 44 milyar doların da büyük bölümünü Tesla sayesinde karşılayacak olması elini bağlar nitelikte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.