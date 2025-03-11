Ünlü İş İnsanı, Bir Günde Milyarlarca Dolar Kaybetti! İşte Nedeni

Dünyanın en zengin iş insanı unvanını elinde tutan Tesla CEO'su Elon Musk, yine gündemde. Ancak bu kez dikkat çeken bir servet kaybıyla. Son açıklamalara göre Musk’ın toplam serveti, sadece bir gün içinde 29 milyar dolar azaldı. Peki neden?

Elon Musk, Bir Günde 29 Milyar Dolar Kaybetti

Aktarılan bilgilere göre kaybın sebebi, Tesla hisselerinde düşüş yaşanması. Pazartesi günü şirketin hisseleri yüzde 15 değer kaybederken, bunun sonucunda Musk’ın toplam serveti de yüzde 6.7 oranında geriledi. Ünlü iş insanı her ne kadar ciddi bir kayıp yaşasa da 301 milyar dolarlık servetiyel halen dünyanın en zengin insanı.

Elon Musk yalnızca Pazartesi günü değil, son birkaç ay içinde de ciddi bir servet kaybı yaşadı. Tesla hisseleri, Aralık 2024'teki zirve yapmasından bu yana yüzde 55 değer kaybetti. Bu sert düşüş, Musk'ın net servetinde de büyük bir erimeye neden oldu. Yılın başından itibaren serveti tam 132 milyar dolar azaldı.

Bazı Tesla yatırımcıları ise Musk'ın Beyaz Saray'da çok zaman geçirdiğini ve bu yüzden Tesla'ya yeterince önem vermediğini düşünüyor.

Bazı Tesla yatırımcıları, Musk'ın Washington DC'de çok fazla zaman geçirdiğini ve elektrikli araç üreticisine yeterince odaklanmadığını düşünüyor. Ünlü iş insanının bu kaybın ardından ne yapacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Not: Bu haberde anlatılanlar bir yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, servetini tekrardan artırabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.