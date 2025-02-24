Binlerce Vatandaş Elon Musk'a Karşı Bir Oldu: "Defolup Gitsin!"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Elon Musk hakkında bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 150.000'den fazla kişi, milyarderin Kanada vatandaşlığının iptal edilmesini talep etti. Tepkinin başlangıç bayrağını taşıyan isim British Columbia'lı yazar Qualia Reed idi ve Yeni Demokrat Parti'nin milletvekili Charlie Angus da bu kampanyaya destek çıktı.

Kampanya, Musk'ın Kanada'nın ulusal çıkarlarına zarar veren faaliyetlerde bulunduğunu savunuyor ve verdiği danışmanlıkla ünlü milyarderibu çıkarlara zarar verilmesine göz yumduğunu savunuyor.

Kanada 51. Eyalet Olacak Tehdidi

Kampanya metninde şu ifadeler yer alıyor:

Musk, Kanada'nın egemenliğini yok etmeye çalışan yabancı bir hükümete danışmanlık yaparak ülkemizin ulusal çıkarlarına karşı hareket etmiştir

Geçtiğimiz ay, Musk sosyal medya platformu X üzerinden Kanada siyasetiyle ilgili bir dizi yorumda bulunmuştu. Öte yandan Trump, Kanada'nın 51. eyalet olması yönündeki tehditleriyle tanınıyor ve bu durum, Musk'ın Kanada'ya olan sadakatine dair soru işaretleri yaratıyor. Kampanya şu anda yaklaşık 157.000 imza toplamış durumda ve bu sayı, House of Commons'a sunulmak için gereken 500 imzayı geçmiş durumda.

Kampanya Musk'ın vatandaşlığının hemen iptal edilmesini talep ediyor. Konu yeni bir parlamento oturumu başladığında House of Commons'a sunulacak.

Musk'ın Danışmanlığı da Tartışılıyor

Musk, Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde doğmuş olsa da, annesi Regina, Saskatchewan'dan olduğu için Kanada vatandaşı. Trump'ın hükümet verimliliği departmanını yöneten Musk, birçok önemli reformu savunuyor. Bu yüzden Kanadalı vatandaşlar gelecekleri için endişeli ve Musk'ın onların yanında durmayacağını düşünüyor.

Musk'ın Trump'a verdiği danışmanlık, yalnızca Kanada'yı değil, aynı zamanda Amerika'nın bazı kilit kurumlarını da etkiliyor. Trump yönetimi altında Musk, Amerikan hükümetinin çeşitli departmanlarında yapılan federal harcama kesintilerini savundu. Bu departmanlar arasında, Askeri İşler, İç Gelir Servisi ve Ulusal Parklar Servisi gibi önemli birimler bulunuyor.

Kampanya 20 Haziran'a kadar imza toplamaya devam edecek ve House of Commons'un 24 Mart'ta açılması planlanıyor. Ancak, bazı tahminler genel seçimlerin de bu tarihten önce yapılabileceğini belirtiyor.