Elon Musk ve SpaceX, Gizli Toplantılar Nedeniyle Federal İnceleme Altında

Elon Musk ve uzay teknolojisi şirketi SpaceX, son dönemlerde gizli toplantılar nedeniyle ABD'nin üç farklı askeri birimi tarafından inceleme altına alındı. İddialara göre Musk ve şirketi, yabancı liderlerle yapılan görüşmeler ve seyahat detaylarını bildirme zorunluluklarını yerine getirmedi.

Şu ana kadar Hava Kuvvetleri, Pentagon İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcılığı Ofisi ve Savunma Bakanlığı Müfettişlik Ofisi'nin konuya dahil olup inceleme başlattığı bildirildi. Söz konusu birimler, Musk’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlerle olan toplantılarını bildirmediği öne sürüyor.

Ek olarak ünlü milyarderin yüksek seviyeli güvenlik erişimi talebi, ulusal güvenlik riskleri nedeniyle reddedildi.

SpaceX Çalışanları Diken Üstünde

Birçok çalışan, Musk’ın toplantılar hakkında sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıkça paylaşım yapmasının, gizli bilgilere erişim yetkisini tehlikeye attığını belirtti.

Zaten halihazırda SpaceX'te gizli askeri teknoloji bilgilerine erişim izni bulunan Musk’ın, 2021’den bu yana kişisel seyahat ve yaşam alışkanlıklarıyla ilgili raporları eksik verdiği öne sürülüyor.

9 Ülke Güvenlikten Endişeli

Üstelik sadece ABD de değil, Avrupa ve Orta Doğu dahil dokuz ülke, Musk’ın ABD savunma yetkilileriyle toplantılarında oluşturduğu güvenlik risklerinden dolayı endişelerini dile getirdi.

Çalışanlar durumu yetkili mecralara rapor etmek istediyse de işsiz kalma korkusuyla sessizliklerini korudu.

Ünlü milyarderin başı halihazırda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile de dertte.

Musk’ın güvenilirliği konusundaki bu tartışmalar devam ederken, SpaceX ve hükümet yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri yakından takip edecek ve sizlerle paylaşacağız.