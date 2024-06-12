Elon Musk'tan Beklenmedik Hamle: OpenAI ve Altman'a Açtığı Davayı Geri Çekti!

Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı açtığı davayı geri çekti. Musk, Şubat ayında açtığı davada, OpenAI'ın insanlığın yararına yapay zekâ geliştirme misyonunu terk ettiğini iddia ediyordu.

Davanın Kaliforniya mahkemesinde açılmasından bu yana Musk'ın davayı geri çekmeyi planladığına dair herhangi bir belirti yoktu ancak bugün yapılan açıklamada Musk'ın davayı geri çekme kararı aldığı bildirildi.

Kararın arkasındaki neden hâlâ belirtilmiş değil ve normal şartlarda bugün San Francisco'daki bir üst mahkeme yargıcı, Altman ve OpenAI'ın davanın düşürülmesine yönelik savunma argümanlarını dinleyecekti.

Elon Musk ve Sam Altman Arasında Neler Olmuştu?

Musk ve Altman, 2015 yılında OpenAI'yı birlikte kurmuş ancak Musk üç yıl sonra şirketin kontrolü ve vizyonu konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yönetim kurulundan ayrılmıştı. Keza Altman'ın son yıllarda yükselen kariyeriyle birlikte ikili arasında gerilim artmıştı.

Musk'ın davası, OpenAI'ın kuruluş anlaşmasını ihlal ettiği iddiasına dayanıyordu. Musk, şirketin Microsoft ile ortaklık kurarak ve teknolojisini kamuoyuyla paylaşmayarak bu anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürüyordu. OpenAI ve Altman ise böyle bir anlaşmanın olmadığını ve Musk'ın iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti.

Şimdilik her iki taraftan da alınan bu karara yönelik bir açıklama gelmiş değil ama Musk ve Altman arasındaki gerilim bir süre daha gündemin ana konusu olacak gibi görünüyor.

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