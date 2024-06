Elon Musk iPhone Kullanımını Yasaklayacak: Peki Neden?

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen WWDC 2024 konferansı çok sayıda heyecan verici duyuruya ev sahipliği yaptı. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2 sürümlerinin tanıtıldığı etkinlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Apple ile OpenAI arasındaki iş birliğiydi.

İki firma arasındaki ortaklık kapsamında ChatGPT'nin bu yılın sonlarına doğru iPhone, iPad ve Mac cihazlarına gelmesi planlanıyor. Ancak görünüşe göre bu gelişme Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi şirketler sayesinde yakından tanıdığımız Elon Musk'ı küplere bindirmiş.

Elon Musk, WWDC 2024'te duyurulan OpenAI iş birliğinin ardından X platformundan Apple'ı sert sözlerle eleştiren gönderiler paylaştı. İş insanına göre bu anlaşma tamamen mantık dışı ve Apple'ın kullanıcı verilerini başka bir yapay zeka firmasına teslim etmesi son derece yanlış.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.