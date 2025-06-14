Donald Trump, Küstüğü Eski Kankası Elon Musk'a Yapay Zeka Kazığı Attı

ABD Genel Hizmetler İdaresi'nin (GSA) Teknoloji Dönüşüm Servisi'nin katkılarıyla yeni bir sohbet botu modeli piyasaya çıkıyor. GitHub'da sızdırılan kod ve bilgiler, Trump'ın geliştirilmesi için emir verdiği AI.gov adlı yapay zeka sohbet botuna işaret ediyor. Eski kankası Elon Musk ile büyük tartışmalar yaşayan ABD başkanının bu adımı, Elon Musk'ı kızdıracak gibi.

Donald Trump, bu yapay zeka projesinin özellikle ABD Bağımsızlık Günü'ne denk gelmesini istedi. AI.gov, 4 Temmuz 2025'te faaliyete geçecek. Şimdi bu siteye girmeye çalışırsanız Beyaz Saray'ın sayfasına yönlendirileceksiniz.

Trump ve Musk Kavgası

Seçim zamanı Trump ve Musk'ın arasından su sızmadı. Ünlü milyarder, X'te reklamlarla oynayıp Trump'ın lehine gösterimler yapmasıyla bile gündeme geldi. Musk zaten Trump'ın yanında olduğunu saklamıyordu. En başından beri Trump'ın kampanyalarına destek verdi ve hatta sahneye çıkıp elektrikli testere şovu yapmaktan geri durmadı. Ancak yağlamalar sona erince, dostluk da pamuk ipliğine bağlı olduğu için bitti.

Asıl kırılma noktası, Trump'ın "One Big Beautiful Bill" adı verilen bütçe yasasıydı. Elon Musk bu yasayı eleştirdi ve tasarruf anlayışına uymadığını savundu. Ardından iftiraların ardı arkası kesilmedi.

Musk, Trump'ın Epstein dosyasıyla alakası olduğu iftirasını öne sürdüyse de sonradan attığı tweet'leri sildi ve çok ileri gittiğini kabul ederek özür diledi. Trump ise Epstein dosyasıyla zerre alakası olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Epstein ve Trump

Jeffrey Epstein dosyası, 2005'te başlayan bir soruşturmadır. Epstein, 2008'de çocuk fuhuşuna teşvikten 13 ay hapis cezası aldı. Olaydan 11 yıl sonra New York'ta reşit olmayan kızlara yönelik 2005'te başlayan soruşturmanın ardından 2008’de çocuk fuhuşuna teşvik suçlamasıyla hüküm giydi ve 13 ay hapis cezasıyla tartışmalı bir anlaşma imzaladı cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla tekrar tutuklandı ve hapiste intihar etti.

AI.gov Geliştiricisi Eski Tesla Mühendisi

"DOGE" (Department of Government Efficiency) ekibi, AI destekli otomasyon ve iş azaltma kampanyasını yürütüp, bazı Örnek federal personel birimlerini kapatmıştı. Şimdi Trump'ın emri ile hayata geçecek olan yapay zeka sohbet botu, hükümete toplu olarak entegre edilmiş olacak.

Tüm bunlar arasında Musk'ı kızdıracak bir detay var: Projenin başındaki isim, Tesla'nın eski mühendislerinden Thomas Shedd.

Yapay zekanın ne tür görevler üstleneceği veya ne kadar güvenilir olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak federal otoriteye sahip bir yapay zeka sisteminin kontrolsüz bir şekilde devreye alınması daha şimdiden uzmanları korkutuyor.