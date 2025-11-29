Elon Musk - Apple Davası Büyüyor: İşte Son Gelişme!

Elon Musk’ın Apple’a karşı açtığı dava, yeni hukuki hamlelerle genişlemeye devam ediyor. Musk, kendi şirketi xAI’ın geliştirdiği yapay zekâ modeli Grok’un, güncelleme sonrası App Store’da üst sıralara yükselememesinin Apple - OpenAI iş birliğinden kaynaklandığını iddia ederek Apple’ı haksız rekabetle suçlamıştı.

Apple ve OpenAI’ın İtirazı Mahkemeden Döndü!

Davanın ilk aşamalarında Apple ve OpenAI, Musk’ın iddialarının temelsiz olduğunu ileri sürerek davanın tamamen düşürülmesini talep etmişti. Ancak mahkeme bu talebi reddederek karar için daha fazla belge istedi. Bunun üzerine iki şirket ek süre talebinde bulundu ve mahkeme, 11 Aralık’ı son tarih olarak belirledi.

Bu arada dava dosyasına yeni bir gelişme daha eklendi: Mahkeme, xAI’ın Güney Kore’deki bir kuruluştan delil toplamak için yaptığı başvuruyu onayladı. Lahey Sözleşmesi kapsamında hazırlanan resmî talep mektubu, Güney Kore Ulusal Mahkeme İdaresi’ne gönderilecek.

xAI’ın hangi Güney Koreli kuruluşu hedef aldığı ise açıklanmış değil. Sektördeki yorumlar, OpenAI’a altyapı sunan Samsung veya SK Hynix’i ya da kısa süre önce ChatGPT’yi KakaoTalk’a entegre eden Kakao’yu işaret ediyor. Ancak bunun tamamen farklı bir şirket olma ihtimali de göz ardı edilmiyor.