LoL'ün Efsanesi, Elon Musk'ın Yapay Zekasıyla Maça Çıkacak

Elon Musk'ın öncülüğünde kurulan yapay zeka şirketi xAI'ın modeli Grok, League of Legends'ın efsane ismine karşı meydan okumaya hazırlanıyor. Musk, yeni Grok 5 modelinin oldukça iddialı olduğunu öne sürerek League of Legends (LoL) Dünya Şampiyonası'nı üst üste kazanan takımı bir maça davet etti.

Grok ve T1 Takımı, LoL'de Karşı Karşıya Gelecek

Elon Musk, en yeni yapay zeka modeli Grok 5'in sadece herhangi bir oyunu oynayabilecek şekilde geliştirildiğini öne sürdü. Bunun en güçlü kanıtını ise bütün oyun dünyasını pürdikkat ekrana bağlayacak olan bir adımla birlikte göstermeyi planlıyor. Öyle ki kendi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda profesyonel e-spor takımı T1'i Grok'a karşı bir League of Legends maçına davet etti.

Adil bir oyun olması adına bazı kısıtlamalar olacak. Grok, ekranı tıpkı bir insan gibi kamera aracılığı ile görecek. Bu, onun hile yapmasını engelleyecek. Ayrıca yapay zekanın tepki süresi ve tıklama hızı da en hızlı insan oyuncuların hızını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacak. Böylece Grok, insanüstü hız avantajını kullanamayacak.

Bu ilginç teklif karşılıksız kalmadı. T1, bu gönderiye orta koridoru kasıp kavuran Faker'ın (Lee Sang-hyeok) işaret parmağını kullanarak yaptığı meşhur "şşş" hareketinin GIF'ini paylaşarak "Biz hazırız. Peki ya siz?" ifadesi ile yanıt verdi. Grok 5'in adil bir şekilde oynayacağını gösteren sınırlandırmaları göz önünde bulunduran Riot Games'in Eş Başkanı Marc Merrill, "Bunu konuşalım" diyerek maç teklifine ilgi gösterdi.

Bu maçın son birkaç yılın en ilginç karşılaşmalarından biri olacağı aşikâr. Oyuncular şimdiden ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Grok'un kazanacağını düşünürken bazıları ise bu yapay zeka modelinin Faker'ın karşısında hiçbir şansı olmadığını düşünüyor. Tabii, daha isabetli bir tahminde bulunmak adına bunu daha teknik bir zemin üzerinde ele almakta fayda var.

League of Legends'ta her oyun, farklı bir şampiyon seçmeyi gerektiriyor. Her şampiyonun farklı bir rolü bulunuyor. Öte yandan oyun biraz da rakiplerin oynayışına göre şekilleniyor. Grok'un sadece talimat okuma ve deneme yoluyla bu kadar karmaşık bir süreçte başarılı olması pek mümkün görünmüyor.

Maçın ilerleyen kısımlarında alınan kararlar daha kritik rol oynuyor. Faker, uzun yıllardır bu oyunu oynamanın da kazandırdığı deneyim sayesinde gerek harita kontrolü gerek karmaşık konularda hızlı karar alma gibi konularda inanılmaz bir konumda. Kaldı ki Grok'a getirilecek kısıtlamalar, onun en büyük avantajlarını da kaybetmesine neden olacak.

Bütün bunları göz önünde bulunduracak olursak T1'in Grok'u kolaylıkla yeneceğini söyleyebiliriz ama maçın 2026 yılında düzenleneceğini de unutmamak gerekiyor. Grok eğer o zamana kadar eğer önemli bir ilerleme kaydederse belki de işler tersine dönebilir. Peki, sizce bu maçı kim kazanır? Tahminlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.