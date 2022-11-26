Eğer Twitter Kapatılırsa Elon Musk Apple iPhone ve Android Rakibi Üretebilir

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından sular durulmuyor. Birçok söylenti, Twitter'ın Apple Store ve Google Play Store üzerinden kaldırılacağını iddia ediyorken Elon Musk'ın böyle bir senaryoya güçlü bir cevabı olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk, ilk kez yeni satın aldığı sosyal medya şirketine karşı eylemlerde bulunulması takdirinde Apple ve Android cihazlara rakip bir cihaz üretebileceğini itiraf etti.

Elon Musk Tesla Phone Üretecek Mi?

Twitter'ı satın aldıktan sonra "ifade özgürlüğü" düsturunu yaymak adına radikal değişikliklerde bulunan Elon Musk, birçok kişi ve kurumun tepkisini çekmişti. Öte yandan bazı reklamverenler, platformu "yüksek riskli" olarak görmeye başladı.

Öte yandan bazılarına göre Elon Musk'ın ifade özgürlüğü hakkındaki tutumu, uygulama mağazalarının yönergelerini ihlal ediyor olabilir. Bu durumda Twitter'a karşı bir önlem almak isteyen Apple Store ve Google Play Store, Twitter'ı uygulama mağazasından kaldırabilir.

Hiç şüphesiz bu durum Twitter'ın büyük bir yara almasıyla sonuçlanır. En azından Android açısından APK yöntemiyle Twitter'ın telefonlara Google Play Store olmadan da yüklenebilmesi gibi bir çözüm var. Ancak iOS için bu durum o kadar da kolay değil.

Daha önceden de Elon Musk'ın Tesla Pi Phone adında bir telefon üreteceğine dair söylentiler çıkmıştı. Elon Musk'ın kendi çiplerini, donanımlarını ve yazılımını üreten devasa bir teknolojik imkanı elinde bulundurduğu düşünüldüğünde, böylesi bir projenin o kadar da zor olmadığını varsayabiliriz.

Henüz Elon Musk'ın telefon üreteceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak ünlü milyarder, son çare olarak bu yönteme başvurabilir.