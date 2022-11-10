Elon Musk, Twitter'da Çalışma Sistemini Değiştiriyor

Elon Musk, Twitter çalışanlarına ilk e-postasını göndererek çalışanları "önlerindeki zor zamanlar" için hazırlanmaları konusunda uyardı ve uzaktan çalışmaya derhâl son verilmesi gerektiğini belirtti.

Bloomberg News tarafından bildirilen e-postada Musk, ABD'deki daha zayıf bir ekonomik ortamın Twitter için önemli zorluklar anlamına geleceği konusunda çalışanları uyardı. Analistler, 2023'te reklam harcamalarında daha yavaş bir büyüme öngörüyorlar ve reklamların gelirin yaklaşık %90'ını oluşturduğu bir işletme olarak Twitter bundan büyük bir şekilde etkilenecek.

Musk, bu zorluklarla ilgili önlemler alacağını ve çalışanlarına haftada en az 40 saat ofiste olmalarını beklediğini, uzaktan çalışmayı ise yalnızca gerekirse onaylayacağını söylediği bildirildi. Musk daha önce uzaktan çalışmaya karşı olduğunu belirtmişti ancak Haziran ayında Twitter çalışanlarıyla yaptığı bir soru-cevapta "duruma göre" bazı çalışanların uzaktan çalışma uygulamasına devam etmesine izin verileceğini söylemişti.

Twitter'ın Reklam Gelirleri de Düşüşte

Bloomberg'in paylaştığı e-postada Musk, "Önümüzdeki yol zorlu ve başarılı olmak için yoğun bir çalışma gerektirecek." dedi. E-postada ayrıca önlerindeki birkaç gün içinde mutlak en büyük önceliğin, doğrulanmış bot/troll/spam hesapları bulup askıya almak olduğunu ekledi.

Twitter'ın reklam geliri de Musk'ın siteyi kaotik yönetiminden etkileniyor. Sigorta şirketi Allianz ve otomobil üreticisi Audi de dâhil olmak üzere bir dizi büyük şirket, Musk'ın Twitter'ı satın alması ve izlediği politikaya yanıt olarak Twitter'daki reklam harcamalarını durdurdu.