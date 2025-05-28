Elon Musk, Apple'ı Tehdit Etti: iPhone'lar Nasıl Etkileniyor?

Apple'ın iPhone 14 serisi özellikle Pro modellerindeki Dynamic Island ile popüler olurken, ülkemizde kullanılamayan ancak başta ABD olmak üzere birçok bölgede çok konuşulan bir teknoloji var: Acil durumlar için uydu bağlantısı. The Information'a göre SpaceX CEO'su Elon Musk, Apple ile uydu bağlantısı konusunda mücadele içerisine girdi.

Elon Musk ve Apple Arasında Uydu Bağlantısı Savaşı

Apple'ın iPhone 14 serisini piyasaya sürmeye kısa süre kala Globalstar ile ortaklık kurarak uydu bağlantısı özelliğini duyuracağını öğrenen SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, hızlıca bir teklif hazırlayarak Apple'a sunduğu belirtiliyor. Teklife göre SpaceX, 18 ay boyunca iPhone'lara yalnızca 5 milyar dolarlık bir ön maliyetle uydu bağlantısı sağlayacaktı.

Bu süre dolduktan sonra ise Apple yılda 1 milyar dolar ödeyecekti. Musk, Apple'ın 72 saat içinde SpaceX ile bir anlaşmaya varmaması durumunda, iPhone'larla çalışabilen benzer bir uydu özelliğini kendi başına duyuracağı tehdidinde bulundu.

Apple teklifi reddetti ve ‌iPhone‌ 14 tanıtılmadan iki hafta önce SpaceX'ten yeni bir duyuru geldi. T-Mobile ile yapılan ortak çalışma sonucunda akıllı telefon kullanıcılarının hücresel bağlantının yani telefon sinyalinin olmadığı bölgelerde Starlink ile bağlantı kurulmasının önü açıldı.

Bununla sınırlı kalmayan SpaceX, Globalstar'ın lisansını aldığı radyo spektrumunu kullanmasına karşı yasal itirazlarda bulundu. Söz konusu itirazda uydu şirketi halihazırda sahip olduğu spektrumu yetersiz kullanmakla ve kendisi için tekelleştirerek rekabeti engellemeye çalışmakla suçlandı.

SpaceX'in dosyada Apple'ın ismini de geçirmesinin çatışmadan uzak durmak isteyen Apple yöneticilerini kızdırdığı belirtiliyor. Dahası Elon Musk'ın Trump yönetimiyle yakın ilişkisinin, Apple ve FCC'deki birçok yöneticiyi ürküttüğü dile getiriliyor.

Apple'ın uydu bağlantısı halen ücretsiz bir şekilde sunmasının bu korkudan kaynaklandığı dile getiriliyor. Teknoloji devi bu hizmeti bir gelir kapısı haline getirirse, ABD hükümeti tarafından bir telekominikasyon şirketi olarak nitelendirilebilir ve bu başta gizlilik olmak üzere birçok konuda Apple'ın başına bela olur.

Elon Musk ile Apple arasında yaşanan "uydu bağlantısı" savaşının nasıl sonuçlanacağını ilerleyen dönemde hep birlikte göreceğiz. Çok çılgın hamleler yapan Elon Musk'ın kendi telefonunu üretmek istediği uzun süredir konuşuluyor ancak henüz somut bir hamle görmedik.