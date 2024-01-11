SpaceX ve T-Mobile, Starlink Aracılığıyla Telefonlarla İlk Mesajlaşmayı Gerçekleştirdi!

Elon Musk'ın şirketi Starlink, uydular aracılığıyla internet hizmetini giderek daha fazla ülkeye yayarken, SpaceX geçtiğimiz gün Starlink uyduları aracılığıyla T-Mobile'ın ağını kullanarak metin mesajlarını başarıyla gönderdiğini duyurdu.

SpaceX, teknolojiyi test etmek için geçen ay Federal İletişim Komisyonu'ndan yetki aldıktan sonra, doğrudan cihaza veya D2D özellikleriyle donatılmış ilk altı Starlink uydusunu geçen hafta fırlattı.

Starlink Ağına D2D Özellikleri Geliyor

Şirket, SpaceX'in "yerdeki cep telefonlarından uzaydaki yeni uydularımıza ilk kısa mesajları gönderip aldığı" görevin başarıyla gerçekleştirdiğini ve testin "sistemin çalıştığını" doğruladığını söyledi.

Şirket, Starlink ağına D2D özellikleri ekleme konusunda "inanılmaz bir talep ve yüksek ilgi olduğunu" belirterek, T-Mobile, Kanada'nın Rogers, Avustralya'nın Optus ve Japonya'nın KDDI gibi mobil operatörlerle ortaklıklarına dikkat çekti.

SpaceX bu yıl D2D metin hizmeti sunmaya başlamayı planlıyor ve 2025 yılında ses, veri ve nesnelerin interneti hizmetleriyle genişletmeyi amaçlıyor. Şirket şu ana kadar Starlink internet hizmetini yörüngede 5.000'den fazla uydudan oluşan bir ağa dönüştürdü ve dünya çapında 2,3 milyondan fazla müşteriye sahip durumda.

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