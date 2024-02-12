Elon Musk, Bir Kere Daha Mahkemeye Çıkacak: Peki Ama Neden?

Elon Musk, X'i Twitter olduğu dönemde satın aldığı günden beri başındaki belalardan bir türlü kurtulmadı. Halihazırda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Musk arasında devam eden davada yeni bir karara varıldı.

Mahkeme kararı ile birlikte bir kez daha ifade verecek olan Musk, SEC ile bir araya gelip ifade günü belirlenecek.

Musk, Twitter'ı Satın Aldı İçin İfade Verecek

2022 yılında Twitter'ı satın alan milyarder iş insanı, SEC ile arasındaki daha için yeniden ifade verecek. Davaya bakan mahkemenin kararıyla alınan bu gelişme doğrultusunda Musk, X için bir savunma yapacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Twitter'ın satın alınmasıyla birlikte Elon Musk hakkında 2022'de soruşturma başlattı. Mikro blog platformunun satın alınırken doldurulan evrakların usule uygun olup olmadığı konusunda inceleme talep edildi.

İlk dönemler iş insanının Twitter'ı satın alıp almayacağına yönelik aylar süren bir atışma sonrasında aniden satın almasıyla SEC harekete geçti. Mahkema kararıyla birlikte SEC yetkilileriyle bir araya gelinecek ve yeni ifade için gün belirlenecek.

Eğer görüşmeye katılım gerçekleştirmezse, ifade için mahkeme rastgele bir tarih belirleyecek. Tüm bunlar olurken defalarca görüşme olmasına rağmen tekrardan görüşmek isteyen SEC, Elon Musk'ı çileden çıkardı. Musk, bu olayın artık tacize dönüştüğünü söyledi.

Bakalım ilerleyen günlerde yeni ifadelerle ilgili ne gibi bilgiler alacağız.