Elon Musk Çalışanlarının Güvenliğini Dikkate Almıyor mu: 600'den Fazla Kişi Yaralandı!

Londra'da bulunan haber ajansı Reuters, yeni bir rapor hazırladı. Bu rapora göre bugüne kadar 600'den fazla SpaceX çalışanı yaralandı. Bu veriler akıllara Elon Musk'ın iş güvenliği konusunda ihmalkâr davranabileceğini getirdi.

2014'ten Bu Yana 600 Yaralı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bulunan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te 2024 yılından bu yana 600'den fazla çalışan yaralandı. Reuters Araştırmacı Habercilik Birimi, Musk'ın şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tehlikeli roket ve uzay tesislerinde güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiğini tespit etti.

2014 yılından bu yana şirkette 100 işçi başına 0,8 yaralanma oranı var. Bu da şirketin yaralanma oranında sektör ortalamasının üstüne çıktığını gösteriyor. Hazırlanan rapora göre çalışanlar şirketin CEO’su Elon Musk’ı suçluyor.

Musk'ın uzayla ilgili hayalleri ve Mars'a gitme planları sebebiyle işlerin en hızlı şekilde yapılmasını istediği söylendi. Ancak bu noktada iş güvenliği ihlalleri sebebiyle çalışanlar kas yırtılmaları, parmak kırılmaları, yanıklar, elektrik çarpması gibi ciddi yaralanmalarla karşılaştı.

Çalışanların hayatını tehlikeye atan bir ihmal varsa bunun araştırılması ve önlemlerin alınması gerektiği söylendi.

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