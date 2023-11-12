Elon Musk Açıkladı: SpaceX Yeni Bir Rekor Kırdı!

Elon Musk, kendi uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX'in yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Musk, yaptığı paylaşımında SpaceX'in rekor kırmasını sağlayan Falcon 9 roketinin başarısını anlattı.

Yörüngeye 1000 Tonun Üzerinde Yük Taşıdı!

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, SpaceX'in 2024 yılında ayda yaklaşık 12 fırlatma olmak üzere toplamda en az 144 fırlatma hedeflediğini söyledi. Bu haberin üstünden çok geçmeden SpaceX yeni bir rekora imza attı.

Falcon has delivered over 1000 tons to orbit this year, a world record https://t.co/ieJFOeaAdY — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2023

Elon Musk, resmî X hesabından bir paylaşım yaparak SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 2023 yılında yörüngeye 1000 tondan fazla yük taşıyarak rekor kırdığını açıkladı. Bunun bir dünya rekoru olduğunu söyleyen Musk, 500 tonla Sovyetler Birliği’nin rekorunu kırdığını belirtti.

Ünlü milyarder dünyanın geri kalanında bu yıl için yörüngeye kaç ton yük fırlatıldığını da açıkladı. İşte Elon Musk'ın konuyla ilgili açıklaması:

"Falcon bu yıl yörüngeye 1000 tonun üzerinde yük taşıdı, bu bir dünya rekoru. Bu, herhangi bir ülkenin tüm roket filosuyla bir yıl içinde fırlattığı fırlatma sayısından çok daha fazla. İkincilik ise yaklaşık 500 tonla Sovyetler Birliği’nin rekoruna ait. Günümüzde yapılan uzay çalışmalarının karşılaştırması için, dünyanın geri kalanı bu yıl şimdiye kadar 'çoğunlukla Çin tarafından olmak üzere' yörüngeye yaklaşık 250 ton yük fırlattı."

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