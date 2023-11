Elon Musk Açıkladı: SpaceX Yeni Bir Rekor Kırdı!

Elon Musk, kendi uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX'in yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Musk, yaptığı paylaşımında SpaceX'in rekor kırmasını sağlayan Falcon 9 roketinin başarısını anlattı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, SpaceX'in 2024 yılında ayda yaklaşık 12 fırlatma olmak üzere toplamda en az 144 fırlatma hedeflediğini söyledi. Bu haberin üstünden çok geçmeden SpaceX yeni bir rekora imza attı.

Falcon has delivered over 1000 tons to orbit this year, a world record