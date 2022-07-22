Elon Musk, Cybertruck'ın Yollarda Olacağı Tarihi Açıkladı

Büyük vaatler vermesi ve bunları yerine getirememesiyle ün salmış Tesla CEO'su Elon Musk, Perşembe günü şirketin merakla beklenen aracı Cybertruck'ın 2023'ün ortasında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Musk daha önce de pek çok hedefi ve ürünü için tarihler verdi ancak bu tarihler büyük olasılıkla erteleniyor.

Çarşamba günü yatırımcılarla yaptığı bir telefon görüşmesinde Musk, Tesla'nın Cybertruck için çok heyecanlı olduğunu söyledi ve bunun şirketin "şimdiye kadarki en iyi ürünü" olabileceğini ilan etti. Elektrikli otomobil şirketi, Musk'ın bir zamanlar "geleceğin zırhlı personel taşıyıcısı" olarak tanımladığı kamyonu 2019'da tanıttı ve her yerdeki Tesla hayranlarını memnun etti ancak teslimatın müşterilere tam olarak ne zaman ulaşacağı hiçbir zaman netleşemedi çünkü şirket beklenen üretim tarihlerini defalarca kez değiştirdi.

Bu yılın Ocak ayında Tesla, Cybertruck'ın 2022'de yollarda olacağını söyledi. Çok geçmeden ise bu tarihi Tesla web sitesinden kaldırdı.

Musk, Cybertruck'ın Tesla'nın En İyi Ürünü Olacağını İddia Ediyor

Musk en son Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Gelecek yılın ortasında Cybertruck üretimine geçmeyi planlıyoruz. Bu ürün için çok heyecanlıyız. Hatta şimdiye kadarki en iyi ürünümüz olabilir." dedi.

Şirket, Cybertruck'ı Austin, Teksas'taki Gigafactory'de üretmeyi planlıyor ve Musk, yaptığı çağrıda Tesla'nın onu üretime hazırlamak için çalıştığını açıkladı. Kamyonun Tesla'nın üretimde artan verimlilik hakkında öğrendiklerinden faydalanacağını söyledi.

Peki sizce bu araç Elon Musk'ın düşündüğü kadar popüler olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.