Elon Musk Dünyanın En Zengin İkinci Kişisi! Bill Gates'i Geçti

Elon Musk dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listeleri altüst etmeyi başarıyor. Bill Gates'i geride bırakan ve sadece bir yılda 100 milyar dolar kazanan Musk, Tesla hisselerinin artışı sebebiyle kazanmaya devam ediyor.

Tesla ve SpaceX gibi şirketleriyle ön plana çıkan Elon Musk'ın serveti geçtiğimiz Pazartesi günü 7.2 milyar dolar daha büyüdü ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçti. Bloomberg'in milyarder sıralamasına göre, Tesla'nın kurucusu 128 milyar dolarlık net servetiyle şu anda dünyanın en zengin ikinci kişisi.

Elon Musk'ın servetindeki artış, halihazırda neredeyse 500 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Tesla'nın hisselerindeki büyümenin ardından geldi. Bloomberg'e göre Musk'ın servetinin yaklaşık % 75'ini Tesla hisseleri oluştuyor. Servetinin bir kısmı ise uzay şirketi SpaceX'ten geliyor.

Elon Musk dünyanın en zengin ikinci kişisi nasıl oldu?

Elon Musk'ın serveti son aylarda hızla büyüdü. Sadece Ağustos ayında sıralamada dördüncülüğe yükselen Musk, o dönem içerisinde 84,8 milyar dolarlık tahmini bir servete sahipti. Geçen hafta ise Musk'ın 110 milyar dolarlık net geliri sıralamada üçüncü sıraya çıkmasını sağlamıştı.

Tesla'nın haricinde Musk, kısa süre önce NASA ile Crew Dragon görevi başlatan uzay şirketi SpaceX'i yönetiyor. Ayrıca altı çocuk babası ve uzayda yenilenebilir enerji, pediatri ve insanlarla ilgili araştırmaları destekleyen Musk Vakfı'nın başkanı.

Uzun yıllar boyunca dünyanın en zengin adamı olarak bilinen Bill Gates 2017 yılında birincilik koltuğunu Amazon CEO'su Jeff Bezos'a kaptırmıştı. Yani Musk'ın hemen üstünde artık sadece Amazon'un kurucusu Jeff Bezos var. Forbes'a göre Bezos'ın net serveti ise 182 milyar dolar seviyesinde.

İşte güncellenen listeye göre dünyanın en zengin 10 ismi: