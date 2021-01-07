Elon Musk Dünyanın En Zengini Oldu! Jeff Bezos'ı Geçti

Elon Musk dünyanın en zengini oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana neredeyse 150 milyar dolar kazanan Elon Musk net serveti ne kadar? İşte Jeff Bezos'ı 3 yıllık koltuğundan eden Elon Musk'ın başarısı.

Tesla ve SpaceX'in arkasındaki açık sözlü girişimci Elon Musk, şu anda gezegendeki en zengin kişi.

Elektrikli otomobil üretici Tesla'nın hisse fiyatında yüzde 4,8'lik artış Musk'ın net gelirini rekor seviyeye taşıdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'ı geçerek dünyanın en zengin 500 kişisi sıralamasında birinciliğe yükseldi.

Elon Musk dünyanın en zengini oldu: Elon Musk net serveti ne kadar?

Güney Afrika doğumlu Elon Musk'ın net değeri 188,5 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bu, Ekim 2017'den bu yana en üst sırada yer alan Bezos'tan 1,5 milyar dolar daha değerli olduğu anlamına geliyor.

Musk ayrıca özel uzay turizmi yarışında SpaceX'in CEO'su olarak Blue Origin LLC'nin sahibi Bezos'ın rakibi. Fakat günümüz itibarıyla Musk'ın her iki yarışta da önde olduğu görülüyor.

Bu devasa dönüm noktası, Musk için olağanüstü bir 12 aylık süreci kapsıyor. Muhtemelen tarihteki servet artışında en hızlı ivmeyi yakalayan kişi olan Musk sadece bir yılda 150 milyar dolar kazandı.

Yükselişini körükleyen en önemli kazançlar ise genellikle Tesla'dan geldi. Wall Street'teki perakende yatırımcılarının coşkusu sayesinde geçen yıl Tesla'nın hisse fiyatı yüzde 743 artarak benzeri görülmemiş bir rakama ulaştı.

Tesla'nın hisse senedi fiyatındaki sıçrama, diğer otomobil üreticilerine fark atmasına yol açtı. Tesla, geçen yıl yarım milyondan fazla otomobil üreterek Ford Motor Co ve General Motors Co.'nun üretim hacmine ulaşmayı başardı.

Elon Musk: Para benim için önemli değil

Astronomik rakamlara rağmen Musk, maddi şeylere çok az ilgi duyduğunu, Tesla ve SpaceX'teki hisseleri dışında çok az varlığı olduğunu söyledi. Axel Springer'e geçen ay verdiği bir röportajda, servetinin asıl amacının insanlığın uzay yolculuğu yapan bir medeniyete dönüşümünü hızlandırmak olduğunu söyledi.

Musk açıklamasında, "Mars'taki şehre mümkün olduğunca çok katkıda bulunabilmek istiyorum. Bu sadece çok fazla sermayeyle olabilecek bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın en zengin 500 insanı, geçen yıl toplam net değerlerine 1.8 trilyon dolar katarak yüzde 31'lik bir artış yaşadı. 2020 yılında beş kişi 100 milyar doları aşan servete sahipken, diğer 20 kişi ise en az 50 milyar dolar değeriyle en zenginler zirvesinde üst sıralara oynuyor.