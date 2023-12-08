Elon Musk'tan Şaşırtan Açıklama: Disney Rakibi Film Stüdyosu mu Geliyor?

Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Elon Musk, Disney'in X (eski adıyla Twitter) isimli sosyal medya platformuna reklam vermeyi bırakması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musk, son olarak Disney rakibi film stüdyosu açabileceklerini belirtti.

Elon Musk, Disney'e Rakip Olmak İçin Film Stüdyosu mu Açacak?

Disney, geçtiğimiz günlerde X platformuna reklam vermeyi bıraktı. X'in patronu Musk, bunun üzerine Disney'in patronu Bob Iger'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Iger'ın derhal kovulması gerektiğini belirten Musk, Walt Disney'in, Bob'un şirkete yaptıkları yüzünden mezarında ters döndüğünü söyledi.

Bir X takipçisi, Elon Musk'a Disney ile rekabet etmek için bir film stüdyosu kurması gerektiğini söyledi. Musk, bu paylaşım üzerine "Belki de kurmalıyız" sözlerini kullandı. Musk'ın gerçekten de bir film stüdyosu açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda The New York Times'ın düzenlediği etkinlikte konuşma yapan Elon Musk, "Bir şirket bana reklamla şantaj yapmaya mı çalışacak? Bana parayla şantaj mı yapacak?" ifadelerine yer vermişti ve şu şekilde devam etmişti:

"Gidip kendilerini becersinler! Bu reklam boykotunun yapacağı şey bahsi geçen şirketleri öldürmek olacak. Tüm dünya bu reklamcıların şirketleri öldürdüğünü bilecek ve biz de bunu ayrıntılı bir şekilde belgeleyeceğiz."

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