Elon Musk’ın Bir Çocuğu Daha Ortaya Çıktı: Hem de Kendi Şirketlerinden Birinin Yöneticisinden!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, beyin implant şirketi Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis ile başka bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı. İlk olarak Bloomberg tarafından bildirilen bu haber, Musk'ın büyüyen ailesine eklenirken, iş yerindeki kadınlara yönelik davranışları hakkında bir dizi iddianın da ortasında yer alıyor.

Musk'ın Büyüyen Ailesi

Musk, dünya genelindeki nüfus azalması krizine karşı sıkça endişelerini dile getiren bir isim olarak biliniyor ve artık bilinen on iki çocuğu bulunuyor. Bu yılın başlarında, Musk ve Zilis, Business Insider'ın 2022'de mahkeme belgeleri aracılığıyla keşfettiği ikizlere ek olarak yeni bir çocuk dünyaya getirdi. Musk'ın ayrıca müzisyen Grimes ile üç ve önceki ilişkilerinden altı çocuğu var.

Tesla CEO'su, doğum oranlarının düşmesi konusundaki endişelerini sıkça dile getiriyor. Yakın zamanda sosyal medyada Avrupa'nın "doğurganlık krizi"ni gösteren bir grafik paylaşarak "medeniyet ya bir patlamayla ya da yetişkin bezleriyle bir inlemeyle sona erebilir" uyarısında bulundu.

Musk, Tucker Carlson ile yaptığı röportajlarda ve Milken Enstitüsü konferansında yaptığı konuşmalarda bu ifadeleri tekrarlamıştı. Musk'ın bu konudaki savunuculuğu, kar amacı gütmeyen kuruluşunun University of Austin'e insan nüfusu dinamiklerini araştıran Population Wellbeing Initiative'i desteklemek için yaptığı 10 milyon dolarlık bağışla da gösteriliyor.

Ancak, Musk'ın kişisel ve profesyonel hayatı, kadınlara yönelik uygunsuz davranışlarına ilişkin bir dizi rapor nedeniyle şu anda mercek altında. Wall Street Journal, Musk'ın bir dönem SpaceX stajyeri olan ve daha sonra şirketin yöneticilerinden biri haline gelen bir kadınla cinsel ilişki yaşadığını bildirdi. Bir başka eski çalışan ise Musk'ın kendisinden çocuk sahibi olma isteklerini defalarca reddettiğini iddia etti.

Bu iddialar, SpaceX'teki daha geniş bir uygunsuz davranış modelinin parçası olarak görülüyor. Geçen hafta, sekiz eski mühendis, Musk'ın düşmanca bir çalışma ortamı yarattığını iddia ederek dava açtı.

Musk'ın Neuralink yöneticisiyle olan son çocuğu haberi, milyarderin karmaşık kişisel hayatını vurgularken, profesyonel davranışları hakkında da soru işaretleri yaratıyor. Musk, küresel nüfus azalması konusunda endişelerini dile getirmeye devam ederken, uygunsuz davranış ve ayrımcılık iddiaları, kamu imajı ve kurumsal liderliği için önemli zorluklar teşkil ediyor.

Bu yasal mücadeleler sürerken, Musk ve şirketleri için sonuçlar belirsizliğini koruyor ve teknoloji ile uzay araştırmalarına katkılarına gölge düşürüyor.