Elon Musk'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Hayata geçirdiği birbirinden ilginç projelerle gerçek hayatın Iron Man’i lakabını alan Elon Musk, hiç şüphesiz 21. yüzyılın en önemli figürlerinden birisi.

SpaceX, Tesla ve Boring Company gibi daha birçok şirketin kurucusu olan Musk, daha çok girişimci ve mucit kimliğiyle bilinse de, ABD’deki eğlence dünyasında da oldukça tanınan bir isim. Bu blogumuzda, Musk’ın şu ana kadar ucundan kıyısından rol aldığı dizi ve filmleri sizlerle paylaşacağız. Buyrun içeriğimize.

Iron Man 2 (2010)

Bugünlerde Tony Stark kadar olmasa da, birçok fütürist projenin altında imzası bulunan Elon Musk, sinemadaki aksiyle aynı filmde oynama şerefine Iron Man 2’de nail olmuş.

Güney Afrika asıllı Amerikalı girişimci, Marvel’ın filminde gerçek hayattaki kimliğiyle oynuyor. Musk, Pepper (Gwyneth Paltrow) ve Tony (Robert Downey Jr.) ile ayak üstü yaptığı kısa sohbetin ardından gözden kayboluyor.

Musk’ın ekranda kaldığı zaman oldukça kısa olsa da, gerçek hayatın Iron Man’i olarak anılan ünlü mucidin Iron Man serisinde rol alması oldukça ironik olmuş.

Machete Kills (2013)

Musk’ın kendisi olarak oynadığı bir diğer film de Machete Kills. Ülkemizde “Ustura Dönüyor” adıyla vizyona giren filmin başrollerinde Danny Trejo, Mel Gibson, Amber Heard ve Jessica Alba gibi yıldız isimler yer alıyor. Ek olarak, Heard'ın o dönem Musk’ın kız arkadaşı olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

2010 yapımı Machete'nin devam filmi olan yapım, ölümcül bir silahla gezegeni yok etmek gibi son derece tehlikeli planlar kurmakta olan bir silah tüccarını bulmak ve etkisiz hale getirmek zorunda olan eski ajan Machete Cortez’in maceralarını anlatıyor. Bu önemli görevde Machete’nin yardımına ise Musk ve uzay şirketi SpaceX koşuyor.

Musk’ın rolü yine oldukça kısa. Machete’ye zorlu görevinde iyi şanslar dileyen ünlü girişimci, hem kendisinin hem de şirketinin reklamını gayet güzel bir şekilde yapıyor.

Transcendence (2014)

Başrollerinde Johnny Depp ve Rebecca Hall’un olduğu Transcendence, ülkemizde “Evrim” ismiyle vizyona girmişti. Genel olarak olumlu eleştiriler alan filmde Musk’ın da ufak bir rolü bulunuyor; daha doğrusu kısa bir görüntüsü desek yeridir.

Filmde düzenlenen bir bilim konferansında seyircilerin arasında görünen Musk, birkaç saniye ekranda kalsa da, keskin gözlerin dikkatinden kaçmıyor. SpaceX ve Tesla CEO’sunun bu sefer herhangi bir repliği bulunmuyor; ancak filmde yine gerçek hayattaki kimliğiyle yer alıyor.

The Big Bang Theory (2015)

Tam 12 sezondur ekranlarda olan ve her bölümüyle gülmekten yerlere yatıran The Big Bang Theory, 8. sezondaki "The Platonic Permutation" adlı bölümde Musk’ı ağırlamıştı.

Diğerlerinde olduğu gibi yine Elon Musk olarak dizide boy gösteren ünlü mucit, Simon Helberg’in canlandırdığı Howard karakteriyle oldukça eğlenceli bir diyalog gerçekleştiriyor.

Why Him (2016)

Musk bu kez, 2016 yapımı Why Him adlı filmde karşımıza çıkıyor. John Hamburg tarafından yönetilen filmin başrollerinde Bryan Cranston, James Franco ve Zoey Deutch bulunuyor.

Musk, Cranston'ın canlandırdığı Ned Fleming karakteriyle konuşurken kendisini elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın sahibi olarak tanıtıyor. Daha doğrusu karşıdaki kişi Musk’ı Tesla’dan tanıdığını söylüyor. Kısa bir sohbetin ardından rolü son bulan ünlü girişimci, zaman içerisinde oyunculuk işini de kapmış gibi görünüyor. Ne dersiniz?