Elon Musk'ın Yapay Zeka Girişiminde Yeni Gelişme: Grok Beta Testlerine Başladı!

Elon Musk'ın öncülüğündeki yapay zeka sistemi Grok, ABD'de beta test aşamasına geçti. Musk, Grok'un şu anda ABD'deki tüm X Premium+ aboneleri tarafından denenebileceğini duyurdu.

Grok, Elon Musk'ın Liderliğindeki Yapay Zeka Devrimi: Beta Aşamasında Sınırları Zorluyor

Başlangıçta bazı sorunlar olabileceğini ancak sürekli geliştirmelerin yapılacağını belirten Musk, kullanıcı geri bildirimlerinin önemli olduğunu vurguladı. Sistem, bir hafta içinde tüm İngilizce konuşan kullanıcılara açılacak ve ilerleyen aylarda diğer dillere genişletilecek. Musk, özellikle Japonca'nın ardından diğer dillere odaklanacaklarını söyledi.

Grok, önceki bir yatırım özelinde gündeme gelmiş ve Musk'ın geçtiğimiz hafta 1 milyar dolarlık bir yatırım toplama niyetini açıklamasının ardında 135 milyon dolarlık bir fon toplandığı ortaya çıktı. Ancak hedefe ulaşmak için hala 865 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Grok, kişilerin karşılıklı sohbet edebileceği, sorularına cevap alabileceği bir yapay zeka sistemi olarak tanımlanıyor.

xAI şirketi, Grok'un temelini oluşturan Grok-1 motorunun dört aydır geliştirilen büyük bir dil modeli olduğunu açıkladı. Sistem, esprili bir yanıt vermeye yönelik tasarlanmış ve asi bir çizgiye sahip.

xAI, Grok'un diğer yapay zeka sistemlerinin reddettiği tartışmalı sorulara cevap verebileceğini iddia ediyor.

Elon Musk, X platformundaki bilgilere gerçek zamanlı erişimin, rakiplerinden bir adım öne geçmelerini sağlayacağını belirtirken, xAI şirketi, Grok'un dünya hakkında gerçek zamanlı bilgiye sahip olma avantajına vurgu yapıyor.