Heyecanlandıran Gelişme: GTA 6 Videosu Sızdırıldı!

Milyonlarca oyuncu tarafından beklenen Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) videosu ortaya çıktı. İlk olarak TikTok üzerinden sızdırılan video, yeni açık dünya oyununun şehrinin nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

Rockstar Games geçtiğimiz günlerde önemli bir paylaşım yapmıştı. Yapılan paylaşım ile beraber GTA 6 fragmanının yayın tarihi belli olmuştu. Tanıtım videosu merak içerisinde beklenirken oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Sızdırılan GTA 6 Videosu Nasıl İzlenir?

Yaşanan gelişme sonucunda Grand Theft Auto 6 oyununun videosu ortaya çıktı. İlk olarak popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşılan video kısa sürede kaldırıldı ancak pek çok kişi videoyu indirip X (eski adıyla Twitter) platformuna yükledi.

Yalnızca 13 saniye uzunluğunda olan tanıtım videosunun yeni GTA oyununa ait olduğu iddia edildi. Şehrin nasıl göründüğü ile ilgili bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyan video hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla videonun sahte olup olmadığı bilinmiyor.

En iyi açık dünya oyunları arasında yerini almaya hazırlanan GTA 6'nın grafik, oynanış ve hikâye konularında öne çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda söz konusu oyunun yapım maliyetinin 2 milyar dolar olduğu öne sürülmüştü.

İki milyar doların oyun için ayrılan toplam bütçe olduğu tahmin ediliyor. Bu bütçe ile Grand Theft Auto 6'nın çevrim içi modu, oyunun yıllardır süren geliştirme süreci, yeni içerikler, pazarlama ve dağıtım sürecinin dahil olduğu söyleniyor.

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