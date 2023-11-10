Elon Musk'ın Hayatı Film Oluyor: Yönetmen Kim?

Kuşkusuz dünyanın en çok konuşulan iş insanlarından bir tanesi olan Elon Musk, bir filme konu olacak. Ünlü milyarderin hayatı biyografik bir filme dönüştürülecek. Peki, film ne zaman çıkacak?

Biyografi Kitabından Uyarlanacak!

Bildiğiniz üzere daha önce Benjamin Franklin, Albert Einstein, Steve Jobs ve Leonardo Da Vinci'nin en çok satan biyografilerini yazan yazar Walter Isaacson, bu yıl Elon Musk'ın biyografisini kaleme almıştı.

Dünyanın en zengin ve en konuşulan iş adamlarından olan Elon Musk'ın biyografi kitabı bir filme dönüşecek. Musk'ın biyografik filminin yönetmenliğini The Whale, Requiem for a Dream ve Black Swan gibi filmlerden tanıdığımız ünlü yönetmen Darren Aronofsky yapacak.

Filmi üstlenen Amerikan yapım şirketi A24, proje için talebin çok yoğun olduğunu belirtti. Çekim haklarını alan şirket, filmin ne zaman çıkacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Filmin çekileceğine dair çıkan haberler şimdiden merak uyandırdı.

Elon Musk'ın esprili kişiliği, SpaceX, Tesla ve diğer şirketlerinin kazançları, hem özel hem de iş hayatında aldığı kararları filme ne şekilde yansıtılacak hep birlikte göreceğiz.

Peki siz Elon Musk'ın filmini izler misiniz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.