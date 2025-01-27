Elon Musk Hile Yaptığı İçin Diablo 4'ten Banlanabilir

Oyun dünyasında ünlü milyarder Elon Musk'ın etkisi epey büyüktü; ta ki o gerçek ortaya çıkana kadar.

Şimdiye dek Musk'ın oyunlardaki "başarısı" her daim gözler önündeydi ve herkes tarafından şüpheyle karşılanıyordu. Sebebi ise Elon Musk kadar meşgul bir insanın, Diablo 4 ve Path of Exile 2 gibi oyunlarda olabilecek en yüksek mertebeye ulaşması şöyle dursun, oyun oynamaya vakit bulmasının bile imkansız olması.

Şimdiye kadar pek çok yayıncı ve oyuncu, Musk'ı "hile yaptığı" gerekçesiyle eleştirdi. Bazı yayıncılar kendisine meydan okudu ve canlı yayında kozlarını paylaşmak istedi, ancak Musk bunlara yanıt vermedi. Çünkü hile yaptığı doğruydu.

Boosting Yaptığını İtiraf Etti

Bu hilenin adı hesap yükseltme, yani boosting. Hesap yükseltme, bir oyuncunun başka birine ödeme yaparak kendi hesabını daha üst bir seviyeye çıkarmasını sağlayan bir yöntem.

Ancak bu yöntem, çoğu çevrimiçi oyun gibi Diablo 4 ve Path of Exile 2'nin de kullanım şartlarını ihlal ediyor. Blizzard’ın kuralları gayet açık ve net: Bu tür işlemler kesinlikle yasak.

Elon Musk, boosting yaptığını itiraf ederek açık açık kuralları ihlal ettiğini duyurdu. Bu açıklama, oyuncular arasında büyük bir tartışma yaratırken, Blizzard Entertainment ve Grinding Gear Games (GGG) gibi geliştiricilerin henüz bir yaptırım uygulamaması tepkilerin büyümesine sebep oldu.

Üstelik Musk'ın özrü kabahatinden büyüktü. Açıklaması şöyle:

Asya'daki oyuncularla rekabet edebilmek imkansız. Bir tek ben değil ki, onlar da böyle yapıyor!

"Milyarder Olunca Kurallar Uygulanmıyor Mu?"

Haberin yayılmasının ardından hem Path of Exile hem de Diablo 4'ün forumlarında büyük bir tartışma başladı. Pek çok oyuncu, Musk'ın ihlali karşısında harekete geçilmemesini eleştirdi.

Gelen tepkilerden bazıları:

Artık milyarderler, futbol kulübü satın alır gibi oyunlarda da zirveye para ile ulaşabiliyor. Kurallar neden uygulanmıyor?

Boosting kurallara aykırı değil mi? O zaman Elon Musk'ın hesabı neden yasaklanmıyor? Parası olan istediğini yapabilir mi yani? Bunu mu anlayalım?

Oyuncuların tepkisinin gayet yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz olaylar, parası olanın istediği şekilde kuralları ihlal etmesine göz yumulduğunu kanıtlıyor, haliyle oyuncular huzursuz oluyor. Oyun geliştiricileri hem onların çağrılarına, hem de açık bir kural ihlaline karşı sessiz kalarak tartışmaları körüklüyor.