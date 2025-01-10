Elon Musk, "Path of Exile 2" Oyununda Torpille Yükseliyor

Elon Musk'ın oyun dünyasındaki maceraları yeni bir tartışma daha başlattı. Bu defa başarısıyla değil, "torpilli" olma ihtimaliyle gündemde.

Path of Exile 2 oyuncuları, Elon'un karakterlerinin seviyesinin ve ekipmanlarının gerçekçi olmadığını düşünüyor. Bu kadar yoğun bir iş adamı nasıl bu kadar güçlü bir karaktere sahip olabilir?

Oyuncular, "Trump yönetimindeki görevleri, şirketleri ve sürekli tweet atması arasında bu kadar zaman bulması mümkün değil" diyorlar.

Aşırı Güçlü Ama Oyunu Bilmiyor

Oyuncuların tepkisinin sebebi bir X yayını sırasında ortaya çıktı.

Musk yayın esnasında karakterini oynarken birçok hata yapıyor ve oyunu tam anlamıyla bilmediğini belli ediyordu. Oyunun en temel mekaniklerini anlamakta zorlanıyor, envanterinde gereksiz eşyalar taşıyor, çoğu oyuncunun kullandığı özel ganimet filtresini kullanmıyor ve değerli eşyaları toplamak yerine üzerinden geçiyordu.

Örneğin boss savaşı esnasında manasının bittiğini fark etmesi çok uzun sürdü. Ayrıca eşya seviyelerini de yanlış anladı ve bir silahı gereksiz diye yerden almadı. Bunlar usta oyuncuların yapacağı hatalar değildi.

Hal böyleyken bu karakteri oynayanın kendisi olmadığı ihtimali güçleniyor.

Başkasına Para Ödüyor Olabilir

Topluluk, Musk'ın hesabının bir başkası tarafından geliştirildiğini ya da başka bir oyuncunun güçlü hesabını kullandığını düşünüyor. Hatta "pilot hesap" denilen, başka birinin karakteri oynaması durumu bile gündeme geldi.

Elon Musk bu iddialara karşılık vermezken oyuncular Musk'ın seviyesindeki bir oyuncunun basit hatalar yapmasının mümkün olmadığını savunuyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Elon Musk söylendiği gibi torpilli mi yoksa onca işin gücün arasında gerçekten fırsat bulup oyun oynuyor mu? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.