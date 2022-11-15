Elon Musk İçin Zor Hafta: 56 Milyar Dolardan Olabilir!

Dünyanın en zengin insanı konumunda olan Elon Musk, son 5 yılda öyle şeyler başardı ki bırakın dünyayı, çoğu konuda ihtiyatlı davranmasıyla bilinen finans çevreleri bile böyle bir şeyi beklemiyordu.

Elon Musk'ın 2018 yılından beri başardıkları, yönetim kurulunun kararı neticesinde cebine 56 milyar dolarlık bir tazminat olarak geri dönecekti. Ancak ünlü milyarder bu "küçük" cep harçlığından olabilir!

Tesla Hissedarları: Elon Musk Kolay Performans Hedefleri Oluşturdu!

2018 yılında Tesla'nın piyasaya değeri yalnızca 59 milyar dolar seviyesindeyken firmanın yönetim kurulundan önemli bir karar geçirildi. Bu karara göre 10 yıllık periyot içerisinde Tesla'nın değeri gününün yaklaşık olarak 10 katı olan 650 milyar dolara ulaşırsa Elon Musk'a önemli bir performans tazminatı ödemesi yapılacaktı.

2018'den sonraki hikayeyi hepimiz biliyoruz. 2000'lerin belki de en büyük yükseliş yakalayan firmalarından biri olmayı başaran Tesla, daha 2020 yılına gelmeden belirlenen tavan değeri zorlamaya başlamıştı.

Ancak ipler Amerika'nın ünlü araba kiralama firması Hertz'in 2021 yılında araç filosunu büyütmek amacıyla 100.000 Tesla siparişi vermesiyle koptu. Pandeminin etkisi ve yatırımcıların Tesla'ya karşı ilgisi arttı ve firma 1 trilyon dolar değere ulaştı.

Elon Musk'ın 2018 yılında "Nasıl olsa gerçekleşmez." diye düşünülerek belirlenen 56 milyar dolarlık performans tazminatını almasına yalnızca birkaç adım kalmıştı. 2022'nin ilk çeyreğinde araç satışlarında da istenen rakamları yakalayan Elon Musk, tazminatı almaya hak kazandı.

Firma, yakın zamanda Elon Musk'a ödeme yapacaktı. Ancak yeni ortaya çıkan bir dava sonucu Elon Musk tazminatını alamayabilir. Şimdiye kadar görülen en büyük tazminat ödemesinden rahatsız olan bazı hissedarlar, Elon Musk'ı "çok kolay performans hedefleri" belirlemesi sebebiyle dava etti. Davayı açan hissedarlar, Tesla yönetim kurulunun tazminatı belirlerken Elon Musk'tan bağımsız bir şekilde karar almadığını iddia etti.

Dava kısa sürede mahkemeye taşındı. Önümüzdeki günlerde Elon Musk'ın konuyla ilgili ifade vermesi bekleniyor. Eğer mahkeme hissedarları haklı bulursa Elon Musk, Twitter'ı satın alması sonrasında yaşadığı likidite sorununa ilaç gibi gelecek olan 56 milyar dolarlık tazminattan olabilir.