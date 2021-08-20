Elon Musk, İnsansı Robot Tesla Bot'u Tanıttı! (Video)

Elon Musk, insansı robot Tesla Bot'un tanıtımını gerçekleştirdi. Musk, şirketin üzerinde çalıştığı robota dait önemli bilgiler paylaştı. Tesla firmasının üzerinde çalıştığı robot, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Merak uyandıran robota ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Elon Musk, İnsansı Robotun Özelliklerini Açıkladı

Genelilkle kripto paralar ile gündeme gelen Elon Musk, AI Day isimli etkinlik esnasında oldukça önemli bir ürünü tanıttı. Musk, Tesla Bot isimli insana oldukça benzeyen bir robot hakkında bilgiler paylaştı. Tesla firmasının üzerinde çalıştığı robot, sahip olduğu özellikler ile ön plana çıkıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından aktarılan bilgilere göre Tesla Bot, güvenli olmayan, tekrarlayan ve sıkıcı görevleri yerine getirmek için tasarlanacak fakat robot ilk etapta kısıtlı görevleri yerine getirebilecek. Robotun cıvata takmak, ev temizliği yapmak ve yiyecek almak gibi basit komutları gerçekleştirebileceği belirtildi.

Saatte 8 km hıza ulaşabilecek insansı robot, 172 cm boyunda ve 56 kilogram ağırlığında olacak. Gövdesinde hafif malzemelerin kullanılacağı Tesla Bot'un yüzünde bir ekran yer alacak. Ekran üzerinden robota ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.

Optimus kod adına sahip olan robotun yaklaşık 20 kilogram ağırlık taşıyalabileceği açıklandı. Tesla Bot'un çok hızlı bir şekilde koşamayacağı için insanların herhangi bir olumsuz durumda söz konusu robottan rahatça kaçabileceği belirtildi. Tesla'nın insansız robotunun ayrıca güçlü olmayacağı da ifade edildi.

Paylaşılan bilgilere göre robotun prototipi önümüzdeki yıl çıkacak. Arkadaş canlısı olacağı belirtilen robot, çok sayıda insan tarafından şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlandı. Future Lab YouTube kanalı üzerinden Tesla Bot'a ilişkin bir video yayımlandı.

Yayımlanan video, Tesla firmasının üzerinde çalıştığı insansı robotun nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Robotun fiziksel olarak insana oldukça benzemesi dikkat çekiyor. Fiziksel görünümün yanı sıra robotun günlük hayatta yapılan işleri yapacak olması da merak uyandırıyor. Yoğun bir ilgi ile karşılaşan robota ait videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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