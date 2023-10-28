Elon Musk'tan İronik İran Paylaşımı: ABD ile Dalga Geçti!

Elon Musk, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Gönderisinde İran haritası üzerine yazılmış sözlerle ABD ile dalga geçti. Ünlü milyarderin yaptığı kelime oyunu da gözlerden kaçmadı.

İronik Gönderme!

Elon Musk'ın paylaştığı görselde İran haritasının üzerinde "İran savaş istiyor. Bakın ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yakın kurmuşlar" yazısının olduğu görülüyor. Ayrıca Musk, gönderisinin açıklama kısmında "Irany" ifadesini kullanarak ironiye atıfta bulundu ve kelime oyunu yaptı.

Oh the Irany … pic.twitter.com/a1x9hFgJ0Y — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

Herkes Hamas-İsrail çatışmasında ABD'nin bölgeye uçak gemilerini gönderip İran'ın da savaşa doğrudan dâhil olup olmayacağını dikkatle izlerken, Elon Musk bu paylaşımıyla ABD'nin politikasına bir gönderme yaptı.

Elon Musk'ın bu paylaşımdan önce Starlink ile ilgili bir adım atması bekleniyordu. Tüm internet ve telefon hizmetleri kesilen Gazze için sosyal medyadan Musk'a Starlink uydularıyla Gazze'ye internet erişimi sağlaması konusunda çağrı yapılmıştı.

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