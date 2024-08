Elon Musk'ın İlginç Paylaşımı Kripto Para Piyasasını Tekrardan Hareketlendirdi: Dogecoin ve Bitcoin'de Büyük Artış Var!

Elon Musk'ın kısa bir süre önce sahibi olduğu X platformunda yaptığı bir paylaşım, uzun süredir düşüşte olan kripto para piyasalarının tekrardan hareketlenmesine neden oldu. Öyle ki, Dogecoin ve Bitcoin büyük oranda değer kazandı. Detaylar haberde.

Bilmeyenler için, son günlerde oldukça durgun dönemlerinden birini yaşayan kripto para piyasaları, şuanda yaklaşan ABD seçimlerinin ana konularından biri haline gelmiş durumda. Son olarak, seçim konuşmalarında kripto para borsalarını ciddi anlamda destekleyen Donald Trump, kuracağı yeni hükümette Elon Musk'a da yer vermek istediğini söyledi.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Elon Musk, kısa bir süre önce X'te kripto düzenlemeleriyle kendisini ilişkilendiren bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda özellikle yer alan Dogecoin (DOGE) vurgusu, kripto paraların yükselişe geçmesine yol açtı. Paylaşımdan hemen sonra yükselişe geçen Dogecoin (DOGE), saatler içerisinde yüzde 5'ten fazla değer kazandı. Ünlü kripto varlık, an itibarıyla 0,10540 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0