Hacker'lar Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in Sesini Çaldı, Fena Şeyler Söyletti

Silikon Vadisi sakinleri, geçtiğimiz günlerde ilginç bir durumla karşılaştı. Bölgedeki yaya geçidi butonları, Mark Zuckerberg ve Elon Musk'ın seslerine benzeyen yapay zeka kayıtları yayınlamaya başladı. Hem de buradaki sesler oldukça "enteresan" mesajlar veriyordu.

Zuckerberg'in sesine benzeyen bir mesaj şöyle dedi: "Yapay zekanın hayatınızın her alanına girmesi sizi rahatsız edebilir... Ama merak etmeyin, durduramazsınız."

Musk'ın sesini andıran bir anons ise şöyle: "Para mutluluk satın alamaz mı? Sanırım öyle... Ama bir Cybertruck alabiliyorsunuz, bu da oldukça etkileyici değil mi?"

ABD'deki Olaylar Dikkat Çekmiş Olabilir

Bu olayın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor. Ancak, bazıları bunun teknoloji devlerinin yapay zeka politikalarını eleştiren bir grup tarafından yapıldığını düşünüyor. Zira son dönemlerde özellikle Amerika'da meydana gelen olaylar herkesin gündeminde.

Örneğin Tesla araçlarının saldırıya uğraması ve dahi sahiplerinin satmak için ellerinden geleni yapması, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı vergi tarifelerinden bütün ülkelerin nasiplenmesi gibi sağ kanattan yüklenen politik durumlar tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

TikTok'ta paylaşılan birkaç görüntü şöyle:

Elon Musk "Çok Yalnızım" Diyor

Yetkililer, sistemleri kontrol altına aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını açıklarken yayalar da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Musk'ın "çok yalnızım" dediği bir kaydı duyan bir vatandaş, gülmemek için kendini zor tutmuş.

Karşıdan karşıya geçerken bir anda Zuckerberg'in sesini duyduğunu söyleyen bir başka vatandaş da kendini çok tuhaf hissettiğini vurgulamış.

Peki sizce bu hacklemenin amacı neydi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın!