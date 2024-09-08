Elon Musk Mars'a İnsan Gönderme Planlarını Açıkladı: 20 Yıl İçerisinde Şehir Bile Kurulacak!

Elon Musk, sahibi olduğu dünyanın en büyük uzay şirketlerinden SpaceX bünyesinde gerçekleştirmek istediği Mars görevleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü milyarder, ilk insanlı Mars uçuşunun ne zaman gerçekleştirileceğini ve gelecekte kızıl gezegen için tasarladığı planlarını duyurdu. Detaylar haberde!

2028'e Kadar İnsanlı Görevlerin Başlayacağı Mars'ta Şehirler İnşa Edilecek!

Gelişen teknoloji ile birlikte pek çok uzay ajansının üzerinde çalışmalar yürüttüğü Mars ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu alanda Spacex şirketi bünyesinde uzun yıllardır çalışmalar yürüten Elon Musk, Mars'a iniş için geliştirdikleri Starship roketi hakkında yaptığı açıklamalarda kızıl gezegen ile ilgili planlarını da kamuoyuna paylaştı. Ünlü milyarder, açıklamalarında yakın zamanda insanlı Mars görevlerinin başlayacağını ifade etti.

Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, Mars’a gidecek ilk Starship roketleri 2 yıl içinde kızıl gezegene gönderilecek. Mürettebatsız şekilde gerçekleştirilecek bu uçuşların amacı, Starship’in Mars’a sağlam inişinin güvenilirliğini test etmek olacak. Ünlü milyarderin iddiasıne göre, her şey yolunda giderse Mars’a ilk mürettebatlı uçuşlar önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleşecek.

Açıklamasında ilk insanlı görevlerin ardından uçuşların sıklaşacağını belirten Musk, 20 yıl içerisinde ise Mars'ta keni kaynaklarını üretebilen bir şehir inşa etme hedeflediklerini söylüyor. Uzun vadede ise insanlığın birden fazla gezegene yayılmış bir tür olacağını da aktarıyor. Öte yandan, CEO'nun benzer açıklamaları geçmişte de yaptığı ancak belirttiği yılları türlü nedenler dolasıyıla ertelediğini belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk ve SpaceX sahiden de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde insanlı Mars görevleri gerçekleştirebilir mi? Yorumlarda buluşalım...