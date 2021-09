Mars'ta Su Olmamasının Gerçek Sebebi Bulundu

Mars'ta su olmamasının sebebi bulunmuş olabilir. Gök bilimcilerin yeni araştırmasına göre Mars'ın su konusunda hiçbir zaman şansı olmadı: Yeni çalışma, Kızıl Gezegenin suya tutunamayacak kadar küçük olduğunu söylüyor.

Mars'a gönderilen birçok uydu ve yapılan bir çok robotik keşif, Kızıl Gezegenin nehir vadilerini, göl yataklarını ve taşkın kanallarını belgeleyerek, eski ve aktif su döngüsünün yarattığı oyulmuş manzarayı ortaya çıkardı. Ancak yapılan yeni çalışmaya göre Mars'ta su olmamasının temel sebebi gezegenin boyutu olabilir.

Washington Üniversitesi'nde yer ve gezegen bilimleri yardımcı doçenti Louis Kun Wang yaptığı açıklamada, "Yaşanabilirlik ve levha tektoniğini sağlamak ve yeterli suyu tutmak için kayalık gezegenlerin boyut gereksinimleri konusunda kritik eşik vardır. Ancak Mars'ın kaderine en başından karar verildi." dedi.

Mars'ta su olmamasının sebebi küçük boyutu mu?

Yüksek lisans öğrencisi Zhen Tian tarafından yürütülen ve bu hafta Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan yeni araştırmanın kıdemli yazarı Wang, çeşitli meteoritlerdeki kararlı potasyum izotoplarını inceledi. Bunlar mevcut su miktarı için bir tür takip edici olabilen uçucu maddelerdir.

Çalışmanın yazarları Mars, Ay ve asteroit 4-Vesta'dan gelen meteoritlerle birlikte Dünya'nın bileşimini analiz ederek, gezegenini boyutu ile bu spesifik potasyum izotopunun bolluğu arasındaki ilişkiyi buldular.

200 milyon yıldan 4 milyar yaşına kadar değişen 20 Mars meteoriti, Mars'ın su da dahil olmak üzere uçucularını, oluşumunun ilk milyar yılında Dünya'dan çok daha hızlı bir oranda kaybettiğini ortaya çıkardı.

Ancak Mars'ın erken oluşum dönemini inceleyen bazı modellere göre kalın, Dünya benzeri bir atmosfer ve yüzeyinde durgun su da dahil olmak üzere Dünya'ya oldukça benzerdi.

Ne kadar su olduğu tartışmaya açık, ama gerçek olan şu ki, Mars koruyucu manyetik alanını kaybetti, güneş rüzgarlarının tahribatı yüzünden atmosferi zarar gördü ve oluştuktan yaklaşık bir milyar yıl sonra tüm suyunu buharlaştırdı.

İsviçre, Bern Üniversitesi Uzay ve Yaşanabilirlik Merkezi'nden Klaus Mezger, "Bu çalışma, gezegenlerin yaşanabilir bir yüzey ortamı geliştirmek için yeterli ama çok fazla suya sahip olmaması için çok sınırlı bir boyut aralığı olduğunu vurgulamaktadır. Bu sonuçlar, gök bilimcilere diğer güneş sistemlerinde yaşanabilir ötegezegen arayışlarında rehberlik edecek" dedi.