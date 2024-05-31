Elon Musk ve Meta Yöneticileri Birbirine Girdi: WhatsApp Sanıldığı Kadar Güvenli Değil mi?

Elon Musk, Meta'nın iki üst düzey yöneticisiyle internet üzerinden bir tartışmaya girdi. Musk, Twitter (X) CEO'su olarak yaptığı bir paylaşımda, WhatsApp'ın güvenli olmadığını ve kullanıcı verilerini her gece dışa aktardığını iddia etti.

Bu iddialar, Meta'nın WhatsApp başkanı Will Cathcart ve Meta'nın yapay zeka lideri Yann LeCun tarafından sert bir şekilde reddedildi.

Elon Musk ve Meta Yöneticileri Neden Tartıştı?

Elon Musk, WhatsApp'ın kullanıcı verilerini her gece dışa aktardığını öne sürdüğünde, WhatsApp başkanı Will Cathcart bu iddiaları yalanladı ve mesajların uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurguladı.

Cathcart, verilerin bulut yedeklemelerinin de şifrelenebileceğini belirtti. Musk'ın iddialarının mesajların meta verileriyle ilgili olabileceği üzerinde duruldu, ancak Cathcart bu konuyu doğrudan ele almadı.

Yann LeCun da Musk'a yönelik eleştirilerini sert bir dille ifade ederek, Musk'ın AI hakkındaki iddialarının abartılı ve gerçek dışı olduğunu söyledi. LeCun, Musk'ı komplo teorileri yaymakla suçladı.

Musk, daha önce de Signal gibi diğer mesajlaşma uygulamalarının güvenliği konusunda endişelerini dile getirmişti.

Elon Musk, internet üzerinden yapılan tartışmalarla tanınan bir isim olarak, bu kez WhatsApp ve Meta'nın üst düzey yöneticileriyle karşı karşıya geldi.

Cathcart, WhatsApp mesajlarının uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurgulayarak, kullanıcı gizliliğine olan bağlılıklarını yineledi. Ancak, WhatsApp'ın bazı meta verileri diğer Meta platformlarıyla paylaşması, verilerin nasıl kullanıldığına dair daha geniş bir tartışmayı ateşledi.

Meta'nın veri paylaşım politikaları, kullanıcıların güvenlik ve gizlilik endişelerini gündeme getirmeye devam ediyor.