Elon Musk, Microsoft'u Eleştiri Yağmuruna Tuttu: X Laptop mu Geliyor?

Microsof'un geliştirdiği Windows, Apple haricindeki tüm bilgisayar ve laptoplarda bulunan ve kullanıcıların oldukça memnun olduğu işletim sistemlerinin başında geliyor.

Bazen istenmeyen sorunların baş göstediği işletim sistemine dair son yakınan isim de dikkat çekti. Elon Musk, X hesabı üzerinden Microsoft'u eleştirdi.

Windows kurulumu esnasında ilk aşamada bir hesap oluşturulmasının istenmesi bazı kullanıcılar için sorun oluşturabiliyor. Eskiden böyle bir zorunluluk yokken şu an herhangi bir hesap oluşturulmadığı takdirde işleme devam etmek mümkün olmuyor.

İnternet bağlantısı kesildiği zaman bu aşama geçilebiliyor fakat kullanıcılar bu zorunluluğun olmasından çok da memnun değil. Aynı durumdan muzdarip olan bir diğer isim de Elon Musk oldu.

This is not cool of @Microsoft https://t.co/nEudJ0nffQ