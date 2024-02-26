Elon Musk, Microsoft'u Eleştiri Yağmuruna Tuttu: X Laptop mu Geliyor?

Microsof'un geliştirdiği Windows, Apple haricindeki tüm bilgisayar ve laptoplarda bulunan ve kullanıcıların oldukça memnun olduğu işletim sistemlerinin başında geliyor.

Bazen istenmeyen sorunların baş göstediği işletim sistemine dair son yakınan isim de dikkat çekti. Elon Musk, X hesabı üzerinden Microsoft'u eleştirdi.

Elon Musk'ın Microsoft Mağduriyeti

Windows kurulumu esnasında ilk aşamada bir hesap oluşturulmasının istenmesi bazı kullanıcılar için sorun oluşturabiliyor. Eskiden böyle bir zorunluluk yokken şu an herhangi bir hesap oluşturulmadığı takdirde işleme devam etmek mümkün olmuyor.

İnternet bağlantısı kesildiği zaman bu aşama geçilebiliyor fakat kullanıcılar bu zorunluluğun olmasından çok da memnun değil. Aynı durumdan muzdarip olan bir diğer isim de Elon Musk oldu.

Musk, X'te yaptığı paylaşımla yeni bilgisayar aldığını ve Microsoft hesabı oluşturmak istemediği için de Windows kurulumunu tamamlayamadığını, bilgisayarı kullanamadığını söyledi. Bir hesap oluşturuncu şirketin yapay zekasının bilgisayara erişebileceğini de söyleyen Elon Musk, Microsoft'un hesabını etiketleyerek "Bu hiç hoş değil" yazdı.

Elon Musk'ın bu şikayeti ile birlikte birçok kullanıcı ve iş insanı kendisine hak verdi. Oldukça yüksek etkileşim alan bu tweete bir kullanıcı "X dizüstü bilgisayar zamanı. Buna X machina diyelim." yazdı. Musk da kullanıcıya "Kendi dizüstü bilgisayarımı yapmalıyım. X laptop yakında geliyor mu?" şeklinde cevap verdi.

Musk'ın bu yorumu tüm dikkatleri çekti. X markalı bir bilgisayar üzerinde gerçekten çalışmaya başlayacak mı yoksa sadece bir şaka mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz?