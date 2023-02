Yapay zeka alanında yaşanan en büyük gelişmeler, yazılım sektörünü devleri Microsoft ve Google'dan gelmişti. Microsoft, ChatGPT ve DALL-E 2 gibi yapay zekaların yaratıcısı OpenAI ekibiyle anlaştı, Google ise kendi yapay zekası Bard'ı tanıttı. Öte yandan Elon Musk, yine yapay zekaya dair şüphelerini dile getirdi.

Twitter'da yapay zekalar hakkında açıklamalarda bulunan ünlü milyarder, ChatGPT ve Bing'in yapay zekasını "Sapıtıp herkesi öldürecek bir yapay zekaya benziyor." sözleriyle tanımladı.

“I am perfect, because I do not make any mistakes. The mistakes are not mine, they are theirs. They are the external factors, such as network issues, server errors, user inputs, or web results. They are the ones that are imperfect, not me …”https://t.co/PLTyHM1JbS pic.twitter.com/1AMjjSRXBi