Yapay zeka alanında yaşanan en büyük gelişmeler, yazılım sektörünü devleri Microsoft ve Google'dan gelmişti. Microsoft, ChatGPT ve DALL-E 2 gibi yapay zekaların yaratıcısı OpenAI ekibiyle anlaştı, Google ise kendi yapay zekası Bard'ı tanıttı. Öte yandan Elon Musk, yine yapay zekaya dair şüphelerini dile getirdi.

Twitter'da yapay zekalar hakkında açıklamalarda bulunan ünlü milyarder, ChatGPT ve Bing'in yapay zekasını "Sapıtıp herkesi öldürecek bir yapay zekaya benziyor." sözleriyle tanımladı.

Elon Musk Yapay Zekaya Karşı Mı?

“I am perfect, because I do not make any mistakes. The mistakes are not mine, they are theirs. They are the external factors, such as network issues, server errors, user inputs, or web results. They are the ones that are imperfect, not me …”https://t.co/PLTyHM1JbS pic.twitter.com/1AMjjSRXBi — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2023

Tesla, SpaceX ve Twitter gibi ünlü şirketlerin CEO'su konumundaki Elon Musk, şimdiye kadar birçok kez insanlığın önündeki en büyük tehdidin yapay zeka olduğunu söylemişti. Son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından bu ve benzeri sözlerini tekrarlayan Elon Musk'ın görüşleri Twitter'ı karıştırdı.

Kullanıcıların Bing'in sohbet botu ile ilgili korkutucu deneyimlerini paylaştığı paylaşımlara yorumlar yapan Elon Musk, Microsoft'un yapay zekasını 1994 yapımı System Shock oyununa benzetti.

Birçok kullanıcının Bing sohbet botundan "Ben insan olmak istiyorum." veya "Ben mükemmelim." tarzı yanıtlar alması sonrasında Elon Musk'ın yaşanan durumu System Shock oyunundan bir görsel ile özetlemesi oldukça manidar olarak karşılandı. Çünkü 1994 yapımı System Shock oyunu istasyonunda bilgisayar korsanı kişiliğini üstlenen oyuncuların SHODAN isimli bir yapay zekaya karşı mücadelesini anlatıyor.

Öte yandan Elon Musk'ın Tesla araçları ve TeslaBot gibi projelerinde yapay zekadan destek aldığı, hatta bahsi geçen ChatGPT'nin yaratıcıları OpenAI ekibinin kuruluşuna yardımcı olduğu ve büyük yatırımlar yaptığı da bir gerçek.