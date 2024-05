PlayStation Baskılara Dayanamadı: Helldivers 2 PSN Hesap Zorunluluğu Kaldırıldı!

PlayStation birkaç gün önce Helldivers 2 hayranlarını öfkelendiren bir açıklama yapmıştı. Eğer, oyunu oynamaya devam etmek isterlerse PSN hesabı kullanmaya zorunlu olacaklarının açıklanmasından sonra birçok oyuncu para iadesi talebi oluşturmaya başladı.

Alınan karar ile birlikte oyuncular 4 Haziran'dan sonra PlayStation Network hesapları ve Steam hesaplarını bağlama zorunluluğuna tabii tutulacaktı. Güncelleme ise bugün yayınlanacaktı. Ancak PlayStation, X'te bu sabah bir paylaşım yaptı ve bu uygulamayı geri çektiğini açıkladı.

Helldivers fans -- we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



We’re still…