PlayStation Baskılara Dayanamadı: Helldivers 2 PSN Hesap Zorunluluğu Kaldırıldı!

PlayStation birkaç gün önce Helldivers 2 hayranlarını öfkelendiren bir açıklama yapmıştı. Eğer, oyunu oynamaya devam etmek isterlerse PSN hesabı kullanmaya zorunlu olacaklarının açıklanmasından sonra birçok oyuncu para iadesi talebi oluşturmaya başladı.

Alınan karar ile birlikte oyuncular 4 Haziran'dan sonra PlayStation Network hesapları ve Steam hesaplarını bağlama zorunluluğuna tabii tutulacaktı. Güncelleme ise bugün yayınlanacaktı. Ancak PlayStation, X'te bu sabah bir paylaşım yaptı ve bu uygulamayı geri çektiğini açıkladı.

Helldivers fans -- we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



We’re still… — PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024

PlayStation PSN Hesap Zorunluluğunu Kaldırdı

Kararın açıklanmasından sonra oyuncular arasında büyük bir öfke büyümeye başladı. Steam hesabı olan kullanıcıların oyunu oynamaları için PlayStation Network hesabı açıp bu iki hesabı birbirine bağlama zorunluluğuna tabi olacaktı.

Ancak gelen tepkiler ve birçok oyuncunun para iade talebi oluşturması şirketin geri adım atmasını sağladı. Bu sabah X hesabından paylaşılan bir gönderide, güncellemenin kaldırıldığını ve oyuncuların hesaplarını bağlamalarına gerek kalmadığını açıkladı.

Bu yılın en popüler oyunları arasında yer alan ve 3 aydan kısa bir süre içerisinde milyona yakın sattığı tahmin edilen oyun için alınan bu karar, Helldivers 2 hayranlarını ve oyunu oynamaya devam etmek isteyenleri sevindirdi.