Geliştirilen Bir Süper Bilgisayar, İnsanlığın Ne Zaman Yok Olacağını Tahmin Etti!

Bilim insanları dünyanın en büyük sorunlarından biri olan küresel ısınma ve iklim değişikliğini çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Henüz uygulamaya geçmese de bu sorunları çözmeye yönelik fikirler geliştiriliyor.

Halihazırda bu sorunların devam ediyor olması dünyada suyun bitmesi, güneş ısısının artması ve buzulların erimesi tehditlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, geliştirilmiş bir süper bilgisayar, insanlığın sonunun ne zaman sonra geleceğini tahmin etti.

250 Milyon Yıl Sonra İnsanlığın Sonu Gelebilir

Yaratılan simülasyona göre Dünya'daki devam eden iklim ve küresel ısınma sorunu yüzünden insanlığın sonu 250 milyon yıl sonra gerçekleşebilir.

Atmosferin CO2 ile dolacağını tahmin eden bilgisayar, Güneş'in sıcaklığının da yüksek seviyelere ulaşması ile insanlık başta olmak üzere pek çok canlının hayatına devam edemeyeceğine işaret ediyor.

İklim koşulları yüzünden yiyecek yetiştirmenin imkansız hale gelmesi de insanlığın sonuna zemin hazırlayacak. Su ve besin kaynaklarına erişememek, olası bu korkunç ihtimalin kapılarını ardına kadar açacak.

Simülasyona göre hava sıcaklıkları 40-50 derece arasında devam etmekle birlikte yüksek nem seviyesi Dünya'yı yaşanmaz bir hale getirecek. Yapılan bu çalışma, her ne kadar milyonlarca yıl sonrasına işaret etse de, korkunç gerçekleri şimdiden öngörebilmemizi sağlıyor.