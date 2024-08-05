Elon Musk'ın Şirketi Neuralink, Bir Hastaya Daha Beyin Çipi Yerleştirdi!

Elon Musk'ın geliştirdiği beyin çipiyle ünlenen şirketi Neuralink, yeni cihazını bir hastaya daha başarılı bir şekilde implante etti. Neuralink çipi ile hayatına devam eden ikinci hasta artık düşünceleri ile cihazları kontrol edebiliyor. İşte detaylar...

Neuralink Beyin Çipi Takılan Hasta, Teknolojik Cihazları Uzaktan Kontrol Edebiliyor!

Elon Musk tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) şirketi Neuralink, gerçekleştirdiği ameliyat sonucu ürettiği beyin çipini ikinci bir hastaya daha başarıyla implante etti. Musk, katıldığı bir podcast’te konu ile ilgili olarak, "Uğursuzluk getirmek istemem ancak ikinci ameliyat son derece iyi geçmiş gibi görünüyor. Çok fazla sinyal ve elektrot var." ifadelerini kullandı.

İkinci beyin çipi ameliyatını geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirmeyi planlayan şirket, açıklanmayan bir tıbbi durum nedeniyle operasyonun iptal edildiğini duyurmuştu. Firma şimdi ise, ağustos ayına ertelenen ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi.

Söz konusu operasyon ile birlikte felçli bir hastaya Neuralink çipi entegre edilerek, kişinin sadece düşünceleriyle dijital cihazları kullanabilmesi sağlandı.

Bilmeyenler için şirket, ilk ameliyatında bir dalış kazası sonucu felç kalan Noland Arbaugh'a geliştirdiği beyin çipini implante etmişti. Arbaugh, bu çip sayesinde bilgisayar oyunları oynamaya, canlı yayınlar açmaya ve sosyal medya paylaşımları yapabilmeye başladı.

Elon Musk, Bu Yıl 10 Hastayı Ameliyat Etmeyi Hedefliyor

Neuralink'in devam eden çalışmaları hakkında da açıklamarda bulunan ünlü milyarder, şirketin 2024 yılında toplamda 10 farklı hastayı ameliyat etmeyi planladığını söyledi. Söylentilere göre firma ayrıca, felçli kişilerin Neuralink sayesinde uzuv işlevini geri kazandırmayı amaçlıyor.

Şirketin baş cerrahı Matthew MacDougall konu ile ilgili olarak, "Omurilik yaralanması için potansiyel bir geçici çözüm olarak omuriliğe elektrotlar dikme konusunda büyük bir ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı. Firma, yürüttüğü çalışmalar ile birlikte hem beyne hem de omurgaya yapılacak implantlar sonucu hastaların kas hareketlerini yapay olarak canlandırmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Neuralink projesi hastalarda farklı sorunlara yol açabilir mi? Yorumlarda buluşalım...