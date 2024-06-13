Eski Dostlar Düşman Oldu! Elon Musk ile OpenAI Arasındaki ''Apple'' Tartışması Alevlendi

Apple'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2024 konferansı bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2 sürümlerinin duyurulduğu etkinlikte en çok dikkat çeken gelişme ise Apple ile OpenAI arasındaki iş birliği oldu.

İki şirket arasındaki bu ortaklık kapsamında ChatGPT'nin bu yılın sonlarına doğru iPhone, iPad ve Mac gibi Apple ürünlerine gelmesi söz konusu. Bu iş birliği OpenAI'ın eski kurucusu Elon Musk'ı bir hayli sinirlendirirken, eski dostların arasındaki ipler fazlasıyla gerildi.

OpenAI CTO'su Mira Murati Elon Musk'a Cevap Verdi

Elon Musk, WWDC 2024 sonrası sahibi olduğu X platformundan Apple'ı ve OpenAI'ı sert sözlerle eleştiren paylaşımlar yaptı. Başarılı iş insanı iki şirket arasındaki bu iş birliğinin tamamen mantık dışı olduğunu söyledi ve Apple'ın kullanıcı verilerini OpenAI'ye sattığını iddia etti.

Musk, işleri bir adım daha ileriye götürerek ChatGPT entegrasyonunun gelmesi halinde kendi şirketlerinde iPhone başta olmak üzere Apple ürünlerinin kullanımını yasaklayacağını söyledi. Bu durumu büyük bir güvenlik ihlali olarak nitelendiren iş insanına OpenAI CTO'su Mira Murati'den yanıt gecikmedi.

Mira Murati, Elon Musk'ın iddialarını kesin bir dille yalanlayarak bu iş birliğinin herhangi bir güvenlik ihlali teşkil etmediğini ifade etti. Murati, kullanıcılarının gizliliğine ve güvenliğine önem verdiklerini dile getirirken, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıdı;

''Bu onun görüşü. Açıkçası ben öyle düşünmüyorum. Kullanıcılarımızın gizliliğine ve ürünlerimizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Apple, kullanıcı verilerini OpenAI ile paylaşmayacağını ve OpenAI'nin modellerini Apple kullanıcı verileriyle eğitmeyeceğini söyledi. Kamuya karşı mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışıyoruz. En büyük risk, paydaşların teknolojiyi yanlış anlamasıdır.''

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