Elon Musk, OpenAI'ya Dava Açtı: Peki Ama Neden?

Elon Musk, dün Sam Altman ve OpenAI'ın yapay zeka araştırma şirketinin kurulduğu günden bugüne insanlığın yararına yönelik yapılan anlaşmaya ihanet ettiğini söyledi ve karşı tarafa bir dava açtı.

San Francisco Yüksek Mahkemesinde açılan davada Elon Musk: "OpenAI, Inc., dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un kapalı kaynaklı fiili yan kuruluşu haline getirildi. Yeni yönetim kurulu altında, yalnızca geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanların yararına olandan çok Microsoft'un kârını en üst düzeye çıkarmak için bir YGZ'yi geliştiriyor."

Musk, OpenAI'ya Dava Açtı

Elon Musk, OpenAI'ya karşı sözleşme ihlali başta olmak üzere güven görevinin ihlali ve adil olmayan iş uygulamaları gibi iddialarda bulunuyor ve şirketin açık kaynağa geri dönüş yapmasını talep ediyor.

Aynı zamanda OpenAI Başkanı Gregory Brockman ve CEO Sam Altman'ın yanı sıra Microsoft'un yapay zekadan kar elde etmesinin önlenmesini istiyor. Musk, GPT-4'ün açık model yerine kapalı model olarak devam etmesiyle birlikte çalışmanın insanların yararından çok ticari kaygılarla ilerletildiğini söylüyor.

Elon Musk:

"GPT-4'ün dahili ayrıntıları yalnızca OpenAI tarafından ve bilgi ve inanç açısından Microsoft tarafından biliniyor. Dolayısıyla GPT-4, 'açık yapay zeka'nın tam tersidir. Ve uygun ticari nedenlerden dolayı kapalı. Microsoft, GPT-4'ü halka satarak bir servet kazanmaya hazırlanıyor; eğer OpenAI -yapması gerektiği gibi- teknolojiyi halka ücretsiz olarak sunarsa bu mümkün olmaz. Kurucu Anlaşmanın aksine, davalılar GPT-4'ü insanlığın yararına değil, kelimenin tam anlamıyla dünyanın en büyük şirketinin kârını en üst düzeye çıkarmak için özel teknoloji olarak kullanmayı seçtiler."

Musk, açtığı bu davada Microsoft'un hem OpenAI yönetim kurulu hem de Sam Altman üzerindeki kontrolünün altını çiziyor ve büyük bir kar elde edebilmek için GPT-4'ü bir AGI olarak ilan etmelerini engelleyeceğini iddia ediyor.