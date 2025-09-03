Elon Musk'a Göre Tesla’yı Arabalar Değil İnsansı Robotlar Kurtaracak

Tesla, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Elon Musk'ın siyasi faaliyetlerinin neden olduğu tepkiler ve Çinli rakiplerin yükselmesi nedeniyle araba satmakta zorlanan şirket, giderek kan kaybediyor. Ancak Musk, Tesla'nın kurtuluş yolunu bulmuş. Ona göre şirketin geliştirdiği Optimus isimli insansı robotlar, geleceğin ta kendisi.

Elon Musk, Tesla’nın Geleceğini Optimus’a Bağladı

Henüz geliştirme aşamasında olan Optimus, Musk’a göre gelecekte şirketin en önemli ürünü haline gelecek. Tesla, paylaştığı yeni “Master Plan Part IV” duyurusunda elektrikli araçlar, enerji çözümleri ve insansı robotların uzun vadeli vizyonun temel taşları olduğunu vurguladı.

Açıklamada Optimus’un yalnızca iş gücüne bakışı değiştirmeyeceğini aynı zamanda tekrarlayan ve tehlikeli işleri üstlenerek insanların hayatına zaman kazandıracağı belirtildi. Optimus’un ilk etapta Tesla fabrikalarında insanlarla birlikte çalışması planlanıyor.

Musk ayrıca robotun ev ortamında da kullanılabileceğini, hatta çocuk bakıcılığı yapabileceğini, köpek gezdirebileceğini, alışverişe gidebileceğini ve ev işlerinde yardımcı olabileceğini dile getirdi. Yine de cihazın ucuz olmayacağı kesin. Musk, seri üretime geçtiğinde robotun 20.000 ila 30.000 dolar arasında fiyatlandırılacağını açıklamıştı.

Tesla, Optimus ile yalnız değil. Boston Dynamics, Unitree, Figure ve Robotera gibi şirketler de insansı robot projeleri üzerinde çalışıyor. Yani Optimus’un başarılı olması için tıpkı elektrikli araba pazarındaki rakipleri gibi insansı robot pazarındaki rakipleri de yenmesi gerekiyor.

Gelecekte yapay zekanın pek çok iş alanında daralmaya neden olacağı biliniyor. Görünüşe göre Tesla, mavi yaka olarak bilinen fiziksel iş gücünü de işsiz bırakmaya kararlı.