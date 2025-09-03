Samsung ve Qualcomm Anlaştı: Galaxy S26 Ultra En Güçlü Android Telefon Olacak

Samsung ve Qualcomm, Galaxy S26 serisi için güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği sayesinde serinin en güçlü modeli Galaxy S26 Ultra, rakiplerinden daha yüksek performans sunacak. Yeni sızıntılara göre cihaz, Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin özel hız aşırtmalı bir versiyonunu kullanacak.

Galaxy S26 Ultra Snapdragon 8 Elite 2 ile Daha Hızlı Olacak

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite 2’nin en güçlü çekirdeği standart sürümde 4,61 GHz hızında çalışıyor. Ancak Galaxy S26 Ultra için bu değer 4,74 GHz seviyesine çıkarılacak. Kağıt üzerinde sadece 130 MHz fark gibi görünse de amiral gemisi telefonlarda bu tarz küçük oynamalar bile hem benchmark testlerinde hem de günlük kullanımda hissedilir avantaj sağlıyor.

Bu özel işlemci sürümü ilk etapta sadece Samsung’a verilecek. Diğer markaların aynı hızdaki çipe erişmesi daha sonra mümkün olacak. Bu da Galaxy S26 Ultra’ya piyasaya çıktığı dönemde Android ekosisteminde en güçlü telefon yapacak. Özellikle OnePlus 15 gibi yeni amiral gemisi rakipler karşısında Samsung’un elini güçlendirecek.

Belirtmekte fayda var ki bu tür anlaşmalar yeni değil. Geçmişte Samsung ve diğer pek çok akıllı telefon üreticisi Qualcomm ile benzer anlaşmalar imzaladı. Peki güçlendirilmiş Snapdragon işlemci dışında Samsung Galaxy S26 Ultra, kullanıcılara neler sunacak?

Samsung Galaxy S26 Ultra Muhtemel Özellikleri

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın özellikleri henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da telefon, sızıntılar ve analistlerin tahminlerine göre şekillenmeye başladı. Bu bilgilerin kesinlik taşımadığını ve cihazın resmi tanıtımında değişiklikler olabileceğini belirtmekte fayda var.

S26 Ultra'nın, önceki modellere göre daha ince bir tasarıma sahip olacağı ve bu sayede daha iyi bir tutuş hissi sunacağı iddia ediliyor. alaxy S24 Ultra'da keskin hatlar eleştirilmişti. Bu modelde ise köşelerin daha yumuşak ve yuvarlak hatlara sahip olması bekleniyor.

12 GB RAM'den 16 GB'a yükseltme ihtimali bulunuyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak devam edecek gibi görünüyor. Batarya kapasitesinin 5000 mAh'tan 5500 mAh'a yükselmesi bekleniyor. Ancak hızlı şarj gücünün 45W'ta kalacağı tahmin ediliyor, bu da bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.