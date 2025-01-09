Elon Musk Duyurdu: Yapay Zeka İçin Korkulan Senaryo Gerçekleşti!

Pek çok insan, yapay zeka teknolojisinin her geçen gün hayatımızda daha önemli bir yer edindiğini ve uzun yıllar boyunca gelişimini sürdüreceğini düşünüyor. Buna karşın, bir başka kesim ise bu teknolojinin artık daha fazla ilerleyemeyeceği görüşünde.

X platformunun ve Grok AI'ın sahibi Elon Musk'ın son açıklamaları ise bu tartışmaya yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Ünlü milyardere göre, yapay zeka çalışmaları için büyük önem arz eden eğitim verileri neredeyse bitmek üzere.

Yapay Zekanın Gelişiminde Kullanılan Veriler Tükenme Noktasına Geldi

Günümüzde günlük hayatımızın bir parçası hale gelen yapay zeka ürünleri, pek çok farklı alandan milyonlarca veri üzerine eğitiliyor ve bu veriler sayesinde işlevlerini yerine getirebiliyor. Bu bağlamda yeni teknoloji için kullanılan verilerin hayati önem taşıdığını söyleyebiliriz. Elon Musk ve yapay zeka camiasından büyük isimler de benzer düşüncelere sahip.

Öte yandan ünlü milyarder kısa bir süre önce katıldığı bir canlı yayında yapay zekâ modellerini eğitmede kullanılabilecek gerçek dünya verilerinin neredeyse tükenme noktasına geldiğini söyledi. Musk, konu hakkında net bir bilgi vermese de birlikte çalıştığı ve iletişime geçtiği diğer yapay zeka uzmanlarının da aynı fikirde olduğunu vurguladı.

Musk yaptığı açıklamada “Artık temelde yapay zekâ eğitiminde insan bilgisinin kümülatif toplamını tükettik. Bu da geçen yıl oldu.” cümlelerini kullanırken, sektörün “zirve veri” olarak tanımlanan noktaya kadar geldiğini belirtti. Ünlü milyarder, yapay zeka geliştiricilerinin artık doğal eğitim verilerinden ziyade yine yapay zeka tarafından oluşturulan sentetik veriler kullandığını da bildirdi.

Sentetik Veriler ile Yapay Zeka Eğitimi Hem Masraflı Hem de Verimsiz

Elon Musk'ın sözünü ettiği sentetik verilerin, şu anda Microsoft, Meta ve OpenAI gibi şirketler tarafından yapay zeka eğitiminde neredeyse yüzde 60 oranında kullanıldığı iddia ediliyor. Bu şirketlerin yeni yapay zeka ürünleri hem sentetik hem de doğal verilerle geliştiriliyor. Tabii bu durumun epey fazla dezavatanja sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Sektör uzmanlara göre sentetik verilerle yapay zeka eğitmek epey masraflı bir işlem. Zira bu verileri elde etmek için yine yapay zeka teknolojisine başvurmak gerekiyor. Daha kötüsü ise bu yolla geliştirilen modellerin yaratıcılık açısından diğerlerine göre pek de yetenekli olmadığı düşüncesi günden güne yayılıyor. Özellikle bu modellerin zaman zaman tutarsız sonuçlar ürettiği ve ön yargılı olduğunu savunan pek çok uzman mevcut.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...