Elon Musk, X'e Verdiği Reklamları İptal Eden Firmalara Küfretti!

Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın X hesabı üzerinden antisemitik teorileri destekleyen açıklamaları sonrası birçok büyük marka X'e reklam vermeyi durdurmuş, şirketin gelirlerine büyük darbe vurmuştu.

Ardından çok geçmeden konuya dair açıklama yapan X CEO'su Linda Yaccarino, firmaların mevcut atmosferden ötürü kalıcı değil geçici olarak reklamlarını durdurduğunu belirterek yatırımcıları sakinleştirmeyi amaçlamıştı.

Reklamları aniden durduran firmalara yönelik haklarını yasal yollarla aramaya kalkan Elon Musk ve Linda Yaccarino, bu süreçlerini hâlâ sürdürürken Elon Musk geçtiğimiz gün bir etkinlikte konuya dair açıklamalarda bulundu.

The New York Times'ın düzenlediği etkinlikte konuşma gerçekleştiren Elon Musk, yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya reklamverenlere saldırgan bir tavır sergileyerek yanıt verdi.

"Bir şirket bana reklamla şantaj yapmaya mı çalışacak? Bana parayla şantaj mı yapacak? Gidip kendilerini becersinler!

Bu reklam boykotunun yapacağı şey bahsi geçen şirketleri öldürmek olacak. Tüm dünya bu reklamcıların şirketleri öldürdüğünü bilecek ve biz de bunu ayrıntılı bir şekilde belgeleyeceğiz."