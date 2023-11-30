Elon Musk, X'e Verdiği Reklamları İptal Eden Firmalara Küfretti!
X'e geçtiğimiz günlerde reklam vermeyi kesen firmalara yönelik gelen bir soruda Elon Musk reklamverenlere yönelik beklenmedik sözler sarfetti. İşte detaylar!
Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın X hesabı üzerinden antisemitik teorileri destekleyen açıklamaları sonrası birçok büyük marka X'e reklam vermeyi durdurmuş, şirketin gelirlerine büyük darbe vurmuştu.
Ardından çok geçmeden konuya dair açıklama yapan X CEO'su Linda Yaccarino, firmaların mevcut atmosferden ötürü kalıcı değil geçici olarak reklamlarını durdurduğunu belirterek yatırımcıları sakinleştirmeyi amaçlamıştı.
Reklamları aniden durduran firmalara yönelik haklarını yasal yollarla aramaya kalkan Elon Musk ve Linda Yaccarino, bu süreçlerini hâlâ sürdürürken Elon Musk geçtiğimiz gün bir etkinlikte konuya dair açıklamalarda bulundu.
Elon Musk: "Gidip Kendilerini Becersinler!"
The New York Times'ın düzenlediği etkinlikte konuşma gerçekleştiren Elon Musk, yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya reklamverenlere saldırgan bir tavır sergileyerek yanıt verdi.
"Bir şirket bana reklamla şantaj yapmaya mı çalışacak? Bana parayla şantaj mı yapacak? Gidip kendilerini becersinler!
Bu reklam boykotunun yapacağı şey bahsi geçen şirketleri öldürmek olacak. Tüm dünya bu reklamcıların şirketleri öldürdüğünü bilecek ve biz de bunu ayrıntılı bir şekilde belgeleyeceğiz."
Açıklamalarla birlikte görünen o ki X ile reklamverenler arasındaki husumet ilerleyen günlerde de katlanarak artacak.
X'i Kötü Günler Bekliyor: Reklam Gelirleri Dibi Gördü!
Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, genellikle yılın son aylarında markalar tatil alışveriş sezonu için reklam kampanyalarını hızlandırdıkça gelirini büyük ölçüde artırıyordu ancak The New York Times'a göre şirketin bu çeyrekteki kazanç raporu beklentilerini suya düşürebilir.
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